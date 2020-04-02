Невероятно красивая: Джамала в красном платье и шляпке показала "карантинную моду"

Джамала готовит поклонникам сюрприз
Джамала не перестает восхищать своих поклонников. Даже на карантине Джа успевает делиться позитивом, записывать каверы и выходить на связь с фолловерами в новых образах. И это при том, что певица сейчас беременна! И ей намного сложнее в таком положении переносить домашнюю изоляцию. И все же Джа находит в себе силы, чтобы не поддаваться унынию. Сегодня, 2 апреля, певица поделилась с поклонникам новым стильным вдохновением.
На серии новых фото Джамала позирует в ультра-ярком весеннем образе в алых тонах. На исполнительнице — летнее красное платье в пол с длинными рукавами. Платье украшено мелким цветочным принтом белого цвета. Платье также подчеркивает округлившийся животик певицы. На плечи она набросила легкую объемную куртку синего цвета под “джинс”. Куртка декорирована крупными воланами на рукавах и воротнике. Образ Джамалы дополняет широкополая фетровая шляпа красного цвета. Не забыла красотка и любимый макияж сделать — с акцентом на жирные острые стрелки на глазах. Губки слегка подкрашены алым блеском.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
При этом нарядилась Джамала не просто так. Исполнительница записывает новый кавер, которым обещает поделиться уже совсем скоро.
“Шел не знаю какой день самоизоляции, но очень хотелось наряжаться и быть красивой)) И я нарядилась на выход к вам! Перед этим разобрав все шкафы с вещами, книгами, косметикой. Записала песню. Надеюсь, вы уже соскучились? А что успели вы?” — подписала новый пост Джа.
Также певица призналась в разделе “сториз”, что ей хочет выходить на улицу и гулять. “Но я держусь, остаюсь дома”, — комментирует певица.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фолловеры украинской певицы также поспешили прокомментировать ее новый яркий пост и поблагодарить за вдохновение.
Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa
Напомним, ранее Джамала растрогала сеть домашним кадром с мужем и сыном.