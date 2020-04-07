Фантазія закінчується: Джамала нарікає на труднощі карантину з маленькою дитиною

Співачка зізналася, що їй вже складно придумувати, як розважати Еміра
Вагітна вдруге Джамала строго дотримується режиму самоізоляції і залишається вдома разом з чоловіком і сином. При цьому співачка намагається не сумувати і розважати своїх шанувальників - вона регулярно влаштовує онлайн-концерти та джем-сейшени з музикантами, виконуючи кавери на відомі хіти і свої пісні. Крім того, вона демонструє стильні луки навіть на карантині, і багато часу присвячує дворічному синочку Еміру. Однак на третьому тижні її фантазія почала виснажуватися!
Джамала поділилася кумедними фото з малюком і розповіла, чим вони займаються на карантині. На знімках одягнена в ніжно-рожевий пуловер артистка променисто посміхається, а ось Емір в блакитній кофточці виглядає серйозним і незадоволеним.
Знаменитість зізналася, що вже не знає, чим розважати дитину, і попросила допомоги у шанувальників.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
"Фантазія закінчується. Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома?
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І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і ті саме по колу. P. S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - поділилася своїми проблемами Джамала.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
Підписники зірки почали залюбки ділиться своїми порадами та варіантами, що подивитися і зробити з малюком вдома.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що раніше Джамала показала яскравий "карантинний" образ в платті і стильному капелюшку.