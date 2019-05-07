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Это вызов: Ольга Фреймут показала трудности жизни многодетной мамы


Ведущая очаровала поклонников милым семейным фото

Ольга Фреймут - популярная и острая на язык телеведущая, но кроме того, она также является мамой троих деток. В последнее время знаменитость стала все чаще делиться в сети милыми и трогательными семейными снимками. На новом фото, опубликованном в Instagram, она наглядно показала, как порой трудно живется многодетной маме.

На фото Ольга позирует в обнимку с любимым мужем Владимиром Локотко, однако в кадр попали и двое их детей, которые не дают родителям сделать красивый снимок. Малышка Евдокия требовательно тянет маму за юбку, также можно разглядеть макушку Валерия.

"Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?)" - с юмором прокомментировала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко (instagram.com/freimutolia)

Многие подписчики согласились с ведущей, а также отметили, что они с мужем - очень красивая пара. 

Напомним, что кроме Валерия и Евдокии Фреймут также воспитывает старшую дочь Злату от предыдущих отношений.

  • "Ви так схожі! Ніби рідні брат і сестра"
  • "Так, дійсно виклик!!))) в мене теж троє дітей і це дуже непросто!!)"
  • "Одразу видно - міцна сім'я!!! Бо діти - це плід вашого кохання, а не центр всесвіту, залишайтеся міцною парою перш за все, бо саме в цьому міць сім'ї!!!"
  • "Не можу натішитися вами! Ви такі гарні!"
  • "Ви просто випромінюєте щастя"
  • "Мені здається, Олю, Ви помолоділи!)"
  • "Неймовірно світле фото"
  • "Очень красивая пара!)"
  • "Дуже гарна сім‘я!!!"
  • "Ви така гарна пара! фотографуйтесь частіше!))"
  • "Які схожі!"
  • "Це я так розумію сімейне фото з дітками..?!"
  • "Які ж ви красиві"

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото с братом и сестрой.

Кстати, Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери и сына. Брат и сестричка играли во дворе в нарядных костюмчиках.

Ранее Ольга Фреймут восхитила фотосетом из солнечной Италии, куда отправилась по работе.

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