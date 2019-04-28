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Маленькая принцеса: Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2019 - 17:15
Маленькая принцеса: Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая поделилась душевными семейными кадрами

Известная телеведущая Ольга Фреймут никогда за словом в карман не лезла – острая на язык, она всегда умела приковать к себе внимания миллионов зрителей и заставить трепетать от страха рестораторов. Но все изменилось, когда теледива стала мамой троих малышей – она с удовольствием посвящет себя семье, впрочем, не забывая о творчестве. Ольга пишет книги и занимается издательским делом и успевает блистать на светских мероприятиях. Но  трое детей – юная Злата и малыши Валерий и Евдокия – и любимый муж Владимир Локотко остаются для нее в приоритете. Правда, фото дочери и сына она показыват в Instagram не часто, но в честь светлого праздника решила сделать исключение.

На снимке маленькая Евдокия в праздничном белом платье, похожем на наряд принцессы, приподняла белоснежный пасхалый рушнык и с интересом рассматрривает содержимое корзинки.

"Христос воскрес! Миру і тепла вашим родинам!" - оставила теплое пожелание для подписчиков в праздник Пасхи Ольга.

Маленькая принцеса: Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Поклонники в ответ написали ведущей поздравления и не смогли пройти мимо душевного снимка с трогательной любопытной малышкой.

"Маленька красунечка!", "Это ваша Евдокия такая уже барышня, чудо - расчудесное!", "Маленька принцеска щось шукає", "Вдохновения, позитива и солнца лучей!", "Воістину воскрес! І Вашій родині тільки всіх благ!", "Воистину Воскрес! Мира, добра и Божьей Благодати!" - отмечали комментаторы.

Позже она показала фото Валерия и Евдокии. Брат и сестричка играли во дворе. Маленькая красавица в роскошном белоснежном платье и модном клетчатом пальто каталась на качели, а стильный мальчик в небесно-голубом классическом костюме помогал девочке.

Маленькая принцеса: Ольга Фреймут умилила трогательным пасхальным фото дочери

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Напомним, что Ольга Фреймут попросила помощи у поклонников, показав им два образа в роскошных нарядах. Ей предстояло отвественное мероприятие, на котром ведущая хотела выглядеть идеально.

К слову, что Ольга Фреймут показала романтику в Каннах с мужем. Пара похвасталась фото на Лазурном берегу.

Ранее Ольга Фреймут восхитила фотосетом из солнечной Италии, куда отправилась по работе.

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