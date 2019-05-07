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Це виклик: Ольга Фреймут показала труднощі життя багатодітної мами


Ведуча зачарувала шанувальників милим сімейним фото

Ольга Фреймут - популярна і гостра на язик телеведуча, але крім того, вона також є мамою трьох діток. Останнім часом знаменитість стала все частіше ділитися в мережі милими і зворушливими сімейними знімками. На новому фото, опублікованому в Instagram, вона наочно показала, як часом важко живеться багатодітній мамі.

На фото Ольга позує в обнімку з коханим чоловіком Володимиром Локотко, проте в кадр потрапили і двоє їх дітей, які не дають батькам зробити гарний знімок. Малятко Євдокія вимогливо тягне маму за спідницю, також можна розгледіти верхівку голови Валерія.

"Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?)" - з гумором прокоментувала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (instagram.com/freimutolia)

Багато підписників погодилися з ведучою, а також зазначили, що вони з чоловіком - дуже красива пара.

Нагадаємо, що крім Валерія та Євдокії Фреймут також виховує старшу доньку Злату від попередніх стосунків.

  • "Ви так схожі! Ніби рідні брат і сестра"
  • "Так, дійсно виклик!!))) в мене теж троє дітей і це дуже непросто!!)"
  • "Одразу видно - міцна сім'я!!! Бо діти - це плід вашого кохання, а не центр всесвіту, залишайтеся міцною пара перш за все, бо саме в цьому міць сім'ї!!!"
  • "Не можу натішитися вами! Ви такі гарні!"
  • "Ви просто випромінюєте щастя"
  • "Мені здається, Олю, Ви помолоділи!)"
  • "Неймовірно світле фото"
  • "Дуже красива пара!)"
  • "Дуже гарна сім'я!!!"
  • "Ви така гарна пара! фотографуйтесь частіше!))"
  • "Які схожі!"
  • "Це я так розумію сімейне фото з дітками?!"
  • "Які ж ви красиві"

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з братом і сестрою.

До речі, Ольга Фреймут умилила зворушливим великоднім фото дочки та сина. Брат і сестричка грали у дворі в ошатних костюмчиках.

Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.

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