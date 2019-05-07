Це виклик: Ольга Фреймут показала труднощі життя багатодітної мами

Ведуча зачарувала шанувальників милим сімейним фото
Ольга Фреймут - популярна і гостра на язик телеведуча, але крім того, вона також є мамою трьох діток. Останнім часом знаменитість стала все частіше ділитися в мережі милими і зворушливими сімейними знімками. На новому фото, опублікованому в Instagram, вона наочно показала, як часом важко живеться багатодітній мамі.
На фото Ольга позує в обнімку з коханим чоловіком Володимиром Локотко, проте в кадр потрапили і двоє їх дітей, які не дають батькам зробити гарний знімок. Малятко Євдокія вимогливо тягне маму за спідницю, також можна розгледіти верхівку голови Валерія.
"Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?)" - з гумором прокоментувала Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (instagram.com/freimutolia)
Багато підписників погодилися з ведучою, а також зазначили, що вони з чоловіком - дуже красива пара.
Нагадаємо, що крім Валерія та Євдокії Фреймут також виховує старшу доньку Злату від попередніх стосунків.
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з братом і сестрою.
До речі, Ольга Фреймут умилила зворушливим великоднім фото дочки та сина. Брат і сестричка грали у дворі в ошатних костюмчиках.
Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.