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Вот это встреча: Ольга Сумская похвасталась "молодым" селфи с популярным певцом


Ольга Сумская была ведущей на концерте в Одессе

Ольга Сумская провела очень насыщенные выходные. Народная артистка Украины выступила в роли ведущей масштабного концерта, который состоялся в Одессе 9 июня на Потемкинской лестнице – одной из ключевых достопримечательностей портового города. Все это время Сумская показывала немало фото с яркого мероприятия, но больше всего внимание поклонников привлек другой снимок артистки.

Так, на концерте в Одессе также выступал и Макс Барских. Именно с ним Сумская и сделала совместное селфи. Интересно только, что фото было сделано не во время концерта, как можно было бы ожидать, а в самолете позже.

"Приятная встреча в самолете с Максом Барских", - подписала черно-белый снимок Сумская. При этом оба артиста позируют с массивных солнцезащитных очках и в кепках.

Ольга Сумская и Макс Барских (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники артистки поспешили прокомментировать ее новый снимок:

  • "Красавица – это вы, Ольга"
  • "Вы тоже красавица"
  • "Вы как ровесники, отлично выглядите"
  • "Вы такие крутые!"
  • "Красавчики! Фото бомба!"

Также отметим, что до этого Ольга Сумская буквально засыпала свою многотысячную армию поклонников красочными фото с прошедшего в Одессе концерта. Тогда сумская предстала в роскошном образе! На актрисе и ведущей – вечернее платье в пол, обильно обшитое золотыми пайетками. Образ довершает макияж с акцентом на глаза. А также выпрямленные волосы.

"Спасибо вам, дорогие наши Одесситы! Концерт был просто невероятным! А мы с вами встретимся в прекрасной Одессе уже 8 июля на спектакле", - подписала серию фото Сумская.

Роскошная Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники актрисы и здесь не устояли, чтобы не засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

  • "Какой образ роскошный!"
  • "Королева"
  • "Невероятная! Золотая красавица"
  • "Очень красивое платье"
  • "Вы, как всегда, потрясающая"
  • "Любуюсь вами всегда. Так держать!"
  • "Такой наряд красивый, а Вы особенно!!!"
  • "Блискуче виглядаєте!)"
  • "Блистательный наряд"
  • "Да вы просто наша гордость!"

Напомним, ранее дочка Ольги Сумской Тоня Паперная поразила роскошной фигурой. Поклонники Паперной даже назвали ее "девушкой Sports Illustrated Swimsuit". 

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.

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