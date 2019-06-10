Вот это встреча: Ольга Сумская похвасталась "молодым" селфи с популярным певцом

Ольга Сумская была ведущей на концерте в Одессе
Ольга Сумская провела очень насыщенные выходные. Народная артистка Украины выступила в роли ведущей масштабного концерта, который состоялся в Одессе 9 июня на Потемкинской лестнице – одной из ключевых достопримечательностей портового города. Все это время Сумская показывала немало фото с яркого мероприятия, но больше всего внимание поклонников привлек другой снимок артистки.
Так, на концерте в Одессе также выступал и Макс Барских. Именно с ним Сумская и сделала совместное селфи. Интересно только, что фото было сделано не во время концерта, как можно было бы ожидать, а в самолете позже.
"Приятная встреча в самолете с Максом Барских", - подписала черно-белый снимок Сумская. При этом оба артиста позируют с массивных солнцезащитных очках и в кепках.
Ольга Сумская и Макс Барских (фото: instagram.com/olgasumska)
Поклонники артистки поспешили прокомментировать ее новый снимок:
Также отметим, что до этого Ольга Сумская буквально засыпала свою многотысячную армию поклонников красочными фото с прошедшего в Одессе концерта. Тогда сумская предстала в роскошном образе! На актрисе и ведущей – вечернее платье в пол, обильно обшитое золотыми пайетками. Образ довершает макияж с акцентом на глаза. А также выпрямленные волосы.
"Спасибо вам, дорогие наши Одесситы! Концерт был просто невероятным! А мы с вами встретимся в прекрасной Одессе уже 8 июля на спектакле", - подписала серию фото Сумская.
Роскошная Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Поклонники актрисы и здесь не устояли, чтобы не засыпать свою любимицу восторженными комментариями:
Напомним, ранее дочка Ольги Сумской Тоня Паперная поразила роскошной фигурой. Поклонники Паперной даже назвали ее "девушкой Sports Illustrated Swimsuit".
Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.