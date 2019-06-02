"Как сестры": Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Старшей дочери актрисы исполнилось 29 лет

52-летняя Ольга Сумская - не только знаменитая актриса, а и счастливая жена и мать двоих дочерей. На днях, 1 июня, старшей дочке Народной артистки Украины, Антонине Паперной исполнилось 29 лет. Девушка отпраздновала день рождения вместе с мамой, а очаровательными совместными снимками Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

На фото именинница позирует в женственном платье миди, белом с принтом в виде стрекоз. Тоня дополнила образ серебристыми босоножками, в волосы красиво собрала наверх.

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Ее звездная мама отдала предпочтение элегантному платью в пол с цветочным принтом. Они обе запечатлены с букетами цветов в руках и счастливыми улыбками на лицах. Кадры явно были сделаны в каком-то загородном ресторане.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ! Незабутнє свято разом..Це щастя!" - трогательно подписала публикацию Ольга.

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Напомним, что она также воспитывает 16-летнюю дочь Анну от брака с Виталием Борисюком. В этом году девочка закончила школу.

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям, а также засыпали их обеих комплиментами, уверяя, что они выглядят, будто сестры, а не мать и дочь.

"Олю, які в тебе красуні!! Вітаю!"

"Як дві сестрички) Наша гордість!!! Вітаю"

"Настоящие украинские красавицы"

"Красавицы, разве у такой мамы будут плохие дети, Счастья вам"

"Дуже красива! копія мами! щастя вам!!!"

"Ольга, поздравляем вашу доченьку с днем рождения. Никогда не перестаю восхищаться вами и вашей семьей! Вы потрясающие!!!!!!"

"Как же Вы похожи девочки. Красотки. Оля, Вы невероятно прекрасна"

"Ви неймовірні, наче одна людина, але у різні часи ))) Зі святом доньки Вас, мамо)))"

"Така ж гарна, як і мама;)"

"Наче сестри. Вітання!"

"С именинницей вас. Всех благ ей и исполнения всех желаний. Вы очень похожи, выглядите почти как сёстры)))"

"Мама красуня і доня красуня"

"Які ви гарнюні, дівчатка"

"Яка доросла Тоня стала..."

Напомним, Ольга Сумская в вышиванке вместе с мужем спела на последнем звонке младшей дочери Анны.

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.

Кстати, дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье.