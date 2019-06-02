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"Как сестры": Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2019 - 17:16
"Как сестры": Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Старшей дочери актрисы исполнилось 29 лет

52-летняя Ольга Сумская - не только знаменитая актриса, а и счастливая жена и мать двоих дочерей. На днях, 1 июня, старшей дочке Народной артистки Украины, Антонине Паперной исполнилось 29 лет. Девушка отпраздновала день рождения вместе с мамой, а очаровательными совместными снимками Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

На фото именинница позирует в женственном платье миди, белом с принтом в виде стрекоз. Тоня дополнила образ серебристыми босоножками, в волосы красиво собрала наверх.

&quot;Как сестры&quot;: Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью&quot;Как сестры&quot;: Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Ее звездная мама отдала предпочтение элегантному платью в пол с цветочным принтом. Они обе запечатлены с букетами цветов в руках и счастливыми улыбками на лицах. Кадры явно были сделаны в каком-то загородном ресторане.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ! Незабутнє свято разом..Це щастя!" - трогательно подписала публикацию Ольга.

&quot;Как сестры&quot;: Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Напомним, что она также воспитывает 16-летнюю дочь Анну от брака с Виталием Борисюком. В этом году девочка закончила школу.

 

Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям, а также засыпали их обеих комплиментами, уверяя, что они выглядят, будто сестры, а не мать и дочь.

  • "Олю, які в тебе красуні!! Вітаю!"
  • "Як дві сестрички) Наша гордість!!! Вітаю"
  • "Настоящие украинские красавицы"
  • "Красавицы, разве у такой мамы будут плохие дети, Счастья вам"
  • "Дуже красива! копія мами! щастя вам!!!"
  • "Ольга, поздравляем вашу доченьку с днем рождения. Никогда не перестаю восхищаться вами и вашей семьей! Вы потрясающие!!!!!!"
  • "Как же Вы похожи девочки. Красотки. Оля, Вы невероятно прекрасна"
  • "Ви неймовірні, наче одна людина, але у різні часи ))) Зі святом доньки Вас, мамо)))"
  • "Така ж гарна, як і мама;)"
  • "Наче сестри. Вітання!"
  • "С именинницей вас. Всех благ ей и исполнения всех желаний. Вы очень похожи, выглядите почти как сёстры)))"
  • "Мама красуня і доня красуня"
  • "Які ви гарнюні, дівчатка"
  • "Яка доросла Тоня стала..."

Напомним, Ольга Сумская в вышиванке вместе с мужем спела на последнем звонке младшей дочери Анны.

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.

Кстати, дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье.

"Какое счастье, что вы есть!" Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц "Волнительный день": Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери
Новости Украины Ольга Сумскаядочь
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