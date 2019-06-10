Ось це зустріч: Ольга Сумська похвалилася "молодим" селфі з популярним співаком

Ольга Сумська провела дуже насичені вихідні. Народна артистка України виступила в ролі ведучої масштабного концерту, який відбувся в Одесі 9 червня на Потьомкінських сходах – однієї з ключових пам'яток портового міста. Весь цей час Сумська показувала чимало фото з яскравого заходу, але найбільше уваги шанувальників привернув інший знімок артистки.

Так, на концерті в Одесі також виступав і Макс Барських. Саме з ним Сумська і зробила спільне селфі. Цікаво лише, що фото було зроблено під час концерту, як можна було б очікувати, а в літаку пізніше.

"Приємна зустріч в літаку з Максом Барських", - підписала чорно-білий знімок Сумська. При цьому обидва артиста позують з масивних сонцезахисних окулярах і в кепках.

Ольга Сумська і Макс Барських (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники артистки поспішили прокоментувати її новий знімок:

"Красуня – це ви, Ольго"

"Ви теж красуня"

"Ви як ровесники, відмінно виглядаєте"

"Ви такі круті!"

"Красунчики! Фото бомба!"

Також відзначимо, що до цього Ольга Сумська буквально засипала свою багатотисячну армію шанувальників барвистими фото з концерту в Одесі. Тоді сумська з'явилася в розкішному образі! На актрисі і ведучій – вечірнє плаття в підлогу, рясно обшите золотими паєтками. Довершує образ макіяж з акцентом на очі. А також випрямлене волосся.

"Спасибі вам, наші дорогі Одесити! Концерт був просто неймовірним! А ми з вами зустрінемося в прекрасній Одесі вже 8 липня на виставі", - підписала серію фото Сумська.

Розкішна Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники актриси і тут не втрималися, щоб не засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

"Який образ розкішний!"

"Королева"

"Неймовірна! Золота красуня"

"Дуже гарне плаття"

"Ви, як завжди, приголомшлива"

"Милуюся вами завжди. Так тримати!"

"Такий красивий наряд, а Ви особливо!!!"

"Блискуче виглядаєте!)"

"Блискучий наряд"

"Так ви просто наша гордість!"

Нагадаємо, раніше донька Ольги Сумської Тоня Паперна вразила розкішною фігурою. Шанувальники Паперної навіть назвали її "дівчиною Sports Illustrated Swimsuit".

Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку онуку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Маля вже багато разів бувало в Києві в гостях у бабусі.