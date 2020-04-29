Вот это вид! Внучка Ротару показала свое уютное утро в эпицентре пандемии

Девушка очаровала милым домашним образом
Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко оказалась на карантине в самом эпицентре пандемии коронавируса - Нью-Йорке. Там девушка уже несколько лет живет и учится в школе дизайна. Однако юная красотка не унывает - она разработала свою антистресс систему, которая помогает ей сохранять спокойствие. К слову, Соня не боится гулять по опустевшему городу - чаще всего она отправляется полюбоваться природой в Центральный парк, где легко можно держать дистанцию.
На новом кадре в своем Instagram Евдокименко очаровала милым домашним образом, а заодно показала свою спальню в квартире на Манхеттене и похвасталась шикарным видом из окон.
На снимке Соня сидит на полу на фоне огромного панорамного окна, за которым открывается эффектный вид. Девушка примерила удобный домашний наряд - белые лосины и короткую футболку, которая оголила ее упругий живот. Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.
"Уютные утра дома", - написала внучка звезды эстрады под фото.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Подписчики похвалили Соню, что она остается дома в это сложное и опасное время, а также оставили немало комплиментов ее красоте.
Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)
Напомним, что ранее внучку Софии Ротару упрекнули в том, что она вышла на прогулку по Нью-Йорку без маски.