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Вот это вид! Внучка Ротару показала свое уютное утро в эпицентре пандемии

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Девушка очаровала милым домашним образом

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко оказалась на карантине в самом эпицентре пандемии коронавируса - Нью-Йорке. Там девушка уже несколько лет живет и учится в школе дизайна. Однако юная красотка не унывает - она разработала свою антистресс систему, которая помогает ей сохранять спокойствие. К слову, Соня не боится гулять по опустевшему городу - чаще всего она отправляется полюбоваться природой в Центральный парк, где легко можно держать дистанцию.

На новом кадре в своем Instagram Евдокименко очаровала милым домашним образом, а заодно показала свою спальню в квартире на Манхеттене и похвасталась шикарным видом из окон.

На снимке Соня сидит на полу на фоне огромного панорамного окна, за которым открывается эффектный вид. Девушка примерила удобный домашний наряд - белые лосины и короткую футболку, которая оголила ее упругий живот. Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

"Уютные утра дома", - написала внучка звезды эстрады под фото.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики похвалили Соню, что она остается дома в это сложное и опасное время, а также оставили немало комплиментов ее красоте.

  • Сонечка, ты молодец что остаёшься дома. Береги себя. Удачи.
  • Солнечная девушка! Вся семья такая!
  • Ах, какая красотка София!
  • Такая красотка на этой фотографии
  • Красавица, как обычно проводишь свой день?
  • Какие шикарные окна)
  • С таким видом из окна можно и дома посидеть
  • Все же белый вам к лицу... Пусть каждое утро будет таким
  • какая вы красивая
  • Какая эстетичная фотография
  • Как всегда, светлая и лучезарная
  • Скоро я вообще не захочу выходить из дома, ведь реально уютно и комфортно
  • Какой обзор у Вас дома открывается с окон
  • Принцесса София
  • Какая красивая, а глаза вообще
  • И оно такое тёплое и солнечное

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что ранее внучку Софии Ротару упрекнули в том, что она вышла на прогулку по Нью-Йорку без маски.

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