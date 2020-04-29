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Ось це вид! Внучка Ротару показала свій затишний ранок в епіцентрі пандемії

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Дівчина зачарувала милим домашнім образом

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко опинилася на карантині в самому епіцентрі пандемії коронавіруса - Нью-Йорку. Там дівчина вже кілька років живе і навчається в школі дизайну. Проте юна красуня не сумує - вона розробила свою антистрес систему, яка допомагає їй зберігати спокій. До речі, Соня не боїться гуляти по спорожнілому місту - найчастіше вона відправляється помилуватися природою в Центральний парк, де легко можна тримати дистанцію.

На новому кадрі в своєму Instagram Євдокименко зачарувала милим домашнім образом, а заодно показала свою спальню в квартирі на Манхеттені і похвалилася шикарним видом з вікон.

На знімку Соня сидить на підлозі на тлі величезного панорамного вікна, за яким відкривається ефектний вид. Дівчина приміряла зручний домашній наряд - білі лосини і коротку футболку, яка оголила її пружний живіт. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

"Затишні ранки вдома", - написала онука зірки естради під фото.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники похвалили Соню, що вона залишається вдома в цей складний і небезпечний час, а також залишили чимало компліментів її красі.

  • Софійко, ти молодець що залишаєшся вдома. Бережи себе. Удачі.
  • Сонячна дівчина! Вся сім'я така!
  • Ах, яка красуня Софія!
  • Така красуня на цій фотографії
  • Красуня, як зазвичай проводиш свій день?
  • Які шикарні вікна)
  • З таким видом з вікна можна і вдома посидіти
  • Все ж білий вам до лиця... Нехай кожен ранок буде таким
  • яка ви красива
  • Яка естетична фотографія
  • Як завжди, світла і осяйна
  • Скоро я взагалі не захочу виходити з дому, адже реально затишно і комфортно
  • Який огляд у Вас вдома відкривається з вікон
  • Принцеса Софія
  • Яка гарна, а очі взагалі
  • І воно таке тепле й сонячне

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що раніше онуку Софії Ротару дорікнули в тому, що вона вийшла на прогулянку Нью-Йорку без маски.

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