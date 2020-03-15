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Стильный уикенд: внучка Ротару прошлась по Нью-Йорку в ультра-трендовом образе

Lite » Мода 15.03.2020 - 18:35
Стильный уикенд: внучка Ротару прошлась по Нью-Йорку в ультра-трендовом образе
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка поделилась солнечным фото прямиком из США

Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, особновавшись в самом центре города – престижной районе Манхэттен. Девушка учится в престижной Школе дизайна "Парсонс" и проводит львиную долю времени в США. София публикует стильные стрит-стайл луки из "Большого Яблока" и демонстрирует, как надо сочетать трендовые вещи сезона.

Так, внучка артистки показала солнечный кадр, сделанный в районе Сохо. Девушка сумела искусно совместить в своем луке вещи украинских и мировых дизайнеров. Она отдала предпочтение удобному светлому джинсовому комбинезону от украинского бренда ELENAREVA (к слову, деним занял лидирующие позиции в показах мировых дизайнеров. Например, Celine, Givenchy и Brandon Maxwell), класическому трендовому тренчу от WOS и массивным белоснежным кроссовкам от Stella Luna. Ярким акцентом образа стал клатч нежного розового цвета от Prada.

Подписчики Сони оценили ее модный стрит-стайл образ и поделились своими наблюдениями в Instagram.

Стильный уикенд: внучка Ротару прошлась по Нью-Йорку в ультра-трендовом образе

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Чудесные! Внучка Софии Ротару заворожила счастливым редким фото с женихом

  • Шикарная
  • Ну что сказать, модель
  • Хороших выходных тебе, крутое фото
  • Классный у тебя лук
  • Тиль крутой
  • Какой же сильный образ. Просто фантастика
  • Очень крутое фото
  • Фотка бомбезная, супер
  • Классно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Соня Евдокименко снялась в оригинальном сетчатом топе-кольчуге на голое тело.

Внучка Софии Ротару наслаждается каникулами в Монако с семьей и женихом "Какие все красивые": внучка Софии Ротару умилила семейным снимком
Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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