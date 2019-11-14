"Это ужас": Оля Полякова рассказала, чем обернулся подарок дочери на день рождения

Популярная украинская певица Оля Полякова, котрая ранее покорила откровенным образом на сцене "Вечера премьер", успевает не только давать грандиозные концерты, но и воспитывать двух дочерей - 14-летняя Маша и 8-летняя Алиса. На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, Оля Полякова призналась, что дикая кошка, подаренная дочери на День рождения, создает им немало проблем.

Месяц назад младшая дочь певицы Алиса праздновала День рождения. В качестве подарка девочка заказала у родителей не модный гаджет, а необычного кота.

"Алиса заказала кошку-"бенгалку", она вся в таких пятнах. Кошке 2 месяца, она везде лазит, прыгает на шкаф – не со, а на. Так что у нас в доме теперь есть дикая кошка. Это такой ужас, у нас уже есть собачка, которая ходит в туалет везде, кроме улицы. А теперь у нас еще есть котик, который делает то же самое. Такой прекрасный у нас дом", – поделилась Оля Полякова за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Дочка Оли Поляковой - Алиса (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Алиса Полякова с собачкой (фото: instagram.com/alisa_polyakova_)

"Королева ночи" признается: о том, что кошка будет создавать много проблем, она осознавала еще до покупки, поэтому предлагала дочери подарить новенький айфон.

"Я очень не хотела эту кошку, знала, что это будет какой-то кошмар. Но не могла отказать Алисе. Я уже ей даже предлагала самый новый айфон, потому что понимала, что будет с этой кошкой – собака гадит, и эта будет гадить. Но Алиса сказала, что не хочет телефон, хочет только кошку. Теперь она у нас есть. А когда дочь просит у меня айфон, я говорю: "Играй в игры на своей кошке", – рассказала певица в интервью каналу "Украина".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.