Мужики хотят удовлетворить: Оля Полякова провела пикантную тренировку (видео)

Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Полякова сопровождает действия неоднозначными вздохами

Оля Полякова не перестает восхищать многотысячную армию поклонников своей активностью. Украинская “Королева ночи” успевает буквально все: и в Италии прошла кулинарные мастер-классы, и к концертам готовится, и на себя время находит. Украинская исполнительница активно следит за собой и постоянно тренируется. Отметим, что летом Полякова очень часто показывала поклонникам мотивирующие видео, записывая свои тренировки с персональным тренером на свежем воздухе. Но даже в Киеве, прохладной осенью, певица не останавливается.

Так, Полякова поделилась видео, которые сделал ее персональный тренер Сергей Шеремета. На видео записан фрагмент тренировки Поляковой на открытом воздухе. Кстати, певица часто тренируется на территории стадиона “Динамо” в центре Киеве, гд находится ее квартира.

На этот раз тренировка получилась пикантной. Полякова сопроводила упражнения “соблазнительными” комментариями.

“Если вы выдыхаете с удовлетворением, мужики вокруг хотят вас удовлетворить”, - шутит Полякова, сопровождая свои слова не менее “красноречивыми” вздохами. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Оля Полякова на "пикантной" тренировке

К слову, Оля Полякова также является членом жюри шоу Х-Фактор на СТБ. Певица была поражена выступлением одной из участниц. Как выяснилось, Людмила Безлюк долго время работала няней детей Поляковой - Маши и Алисы. При этом из-за работы женщина не смогла уделить в свое время должное внимание родной дочери. Бесзлюк исполнила проникновенную песню-признание своей родной дочери.

“Это выступление я не могу оставить без внимания... Няня моих детей, Людмила Базелюк работает в нашей семье уже 15 лет, и впервые вышла на сцену Х-Фактора с трогательной песней "Доня", которую посвятила своей дочери. Это было безумно проникновенно! Людочка, как и вы, я тоже оставляю своих детей, и мучаюсь от ощущения вины каждый день. Но такая у нас работа и, как говорится, судьба. Вы дали мне шанс построить свою карьеру. Спасибо, я счастлива, что у меня есть такой надёжный человек, как вы”, - сообщила на своей страничке Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic



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