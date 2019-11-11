ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мужики хотят удовлетворить: Оля Полякова провела пикантную тренировку (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 11:26
Мужики хотят удовлетворить: Оля Полякова провела пикантную тренировку (видео)
Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Полякова сопровождает действия неоднозначными вздохами

Оля Полякова не перестает восхищать многотысячную армию поклонников своей активностью. Украинская “Королева ночи” успевает буквально все: и в Италии прошла кулинарные мастер-классы, и к концертам готовится, и на себя время находит. Украинская исполнительница активно следит за собой и постоянно тренируется. Отметим, что летом Полякова очень часто показывала поклонникам мотивирующие видео, записывая свои тренировки с персональным тренером на свежем воздухе. Но даже в Киеве, прохладной осенью, певица не останавливается.

Так, Полякова поделилась видео, которые сделал ее персональный тренер Сергей Шеремета. На видео записан фрагмент тренировки Поляковой на открытом воздухе. Кстати, певица часто тренируется на территории стадиона “Динамо” в центре Киеве, гд находится ее квартира.

На этот раз тренировка получилась пикантной. Полякова сопроводила упражнения “соблазнительными” комментариями.

“Если вы выдыхаете с удовлетворением, мужики вокруг хотят вас удовлетворить”, - шутит Полякова, сопровождая свои слова не менее “красноречивыми” вздохами. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Оля Полякова на "пикантной" тренировке

К слову, Оля Полякова также является членом жюри шоу Х-Фактор на СТБ. Певица была поражена выступлением одной из участниц. Как выяснилось, Людмила Безлюк долго время работала няней детей Поляковой - Маши и Алисы. При этом из-за работы женщина не смогла уделить в свое время должное внимание родной дочери. Бесзлюк исполнила проникновенную песню-признание своей родной дочери.

“Это выступление я не могу оставить без внимания... Няня моих детей, Людмила Базелюк работает в нашей семье уже 15 лет, и впервые вышла на сцену Х-Фактора с трогательной песней "Доня", которую посвятила своей дочери. Это было безумно проникновенно! Людочка, как и вы, я тоже оставляю своих детей, и мучаюсь от ощущения вины каждый день. Но такая у нас работа и, как говорится, судьба. Вы дали мне шанс построить свою карьеру. Спасибо, я счастлива, что у меня есть такой надёжный человек, как вы”, - сообщила на своей страничке Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic


Напомним, ранее дочь Поляковой в платье-пиджаке сверкнула длинными ножками! Девочку сравнили с ее длинноногой звездной мамой.

Две девочки: Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой Блокадный Киев: Оля Полякова удивила "сувенирами" из Италии (видео)
Новости Украины тренировкиОля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь