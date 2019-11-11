Дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочки примерили трендовый family-look

Дочки Оли Поляковой - 14-летняя Маша и 8-летняя Алиса - попробовали себя в роли моделей! При этом на модный подиум девочки вышли сразу вместе. И держались они “молодцом”. На подиум Маша и Алиса вышли в рамках презентации новой коллекции одежды для детей от известного украинского дизайнера Андре Тана. Пока что девочки не спешат публиковать фото с модного дебюта, зато сам дизайнер уже успел показать фото.

Так, во время модного дефиле дочери Поляковой продемонстрировали семейный total-look! Девочки позировали перед камерами и гостями вечера в стильный черных мини-платьях, которые полностью декорированы блестящими пайетками. Более того, платье Алисы также украшают черные перья. У девочек распущены длинные волосы с гофре.

К слову 14-летняя Маша позирует в черных босоножках на шпильке, демонстрируя длинные ножки, как у ее звездной мамы.

Кончено же, девочки сделали фото с дизайнером.

Дочки Оли Поляковой с Андре Таном

Отметим, что недавно Маша Полякова уже “нарвалась” на волну комплиментов от поклонников. Девушка поделилась новым “стильным” фото, позируя в коротеньком платье-пиджаке. Тогда свой образ Маша дополнила белыми массивными кроссовками и стильной черной кепкой. Длинные густые волосы, как всегда, распущены.

“Как бы вы описали себя?” - обратилась тогда Полякова к подписчикам. Отметим, что у юного блогера более 117 тыс. подписчиков в сети instagram.

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее Оля Полякова провела пикантную тренировку. Певица в шутку отметила: "Если вы выдыхаете с удовлетворением, мужики вокруг хотят вас удовлетворить".