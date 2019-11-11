ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 14:56
Дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочки примерили трендовый family-look

Дочки Оли Поляковой - 14-летняя Маша и 8-летняя Алиса - попробовали себя в роли моделей! При этом на модный подиум девочки вышли сразу вместе. И держались они “молодцом”. На подиум Маша и Алиса вышли в рамках презентации новой коллекции одежды для детей от известного украинского дизайнера Андре Тана. Пока что девочки не спешат публиковать фото с модного дебюта, зато сам дизайнер уже успел показать фото.

Так, во время модного дефиле дочери Поляковой продемонстрировали семейный total-look! Девочки позировали перед камерами и гостями вечера в стильный черных мини-платьях, которые полностью декорированы блестящими пайетками. Более того, платье Алисы также украшают черные перья. У девочек распущены длинные волосы с гофре.

К слову 14-летняя Маша позирует в черных босоножках на шпильке, демонстрируя длинные ножки, как у ее звездной мамы.

Кончено же, девочки сделали фото с дизайнером.

Дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами

Дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами

Дочки Оли Поляковой с Андре Таном

Отметим, что недавно Маша Полякова уже “нарвалась” на волну комплиментов от поклонников. Девушка поделилась новым “стильным” фото, позируя в коротеньком платье-пиджаке. Тогда свой образ Маша дополнила белыми массивными кроссовками и стильной черной кепкой. Длинные густые волосы, как всегда, распущены.

“Как бы вы описали себя?” - обратилась тогда Полякова к подписчикам. Отметим, что у юного блогера более 117 тыс. подписчиков в сети instagram.

Дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее Оля Полякова провела пикантную тренировку. Певица в шутку отметила: "Если вы выдыхаете с удовлетворением, мужики вокруг хотят вас удовлетворить".

Малышки на выгуле: Оля Полякова провела вечер в компании стильных дочек С изюминкой: Оля Полякова поразила "обнаженной" грудью в президентском ложе
Новости Украины Оля ПоляковаАндре ТанМаша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь