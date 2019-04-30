Вот это пластика! Звезда "Орла и Решки" восхитила пикантными танцами (видое)

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровская ритмично танцует под музыку

Ведущая морского сезона проекта "Орел и Решка" Алина Астровская достаточно часто любит демонстрировать поклонникам свою роскошную спортивную фигуру. Телеведущая на своей instagram-страничке в разделе сториз время от времени публикует видео тренировок. А также делится различными лайфхаками. Дело в том, что буквально несколько лет назад Астровская весила на 22 кг больше! Так, в 25 лет ее вес составлял больше 80 кг. И всего за год она смогла избавиться от лишнего. Секрет – правильное питание и тренировки.

Сегодня 29-летняя телеведущая отмечает, что после похудения она начала чувствовать себя намного более гармонично, открыто и раскованно.

Так, на своей instagram-страничке Астровская опубликовала несколько притягательных видео, на которых танцует под медленную музыку. Соответствующие видео были опубликованы в twitter-аккаунте MyGlamWish.

На видео звезда "Орла и Решки" в рваных джинсах и белом топе ритмично движется под песню Collard "Warrior Cry".

Глядя на эти видео, действительно сложно представить, что когда-то телеведущую называли "жирабасиной". А подруги активно советовали ей скинуть вес. Из-за чего у Астровской возникло немало комплексов. Она постоянно пыталась сбросить вес, но он стоял на месте. Алина даже прибегала к помощи таблеток.

Позже Астровская поделилась ключевыми правилами своего питания. К примеру, она старается пить много воды, не злоупотребляет кофе и сладким, есть полезные белки: бобовые, орехи, морепродукты. Также устраивает себе разгрузочные дни. При этом телеведущая признается, что есть у нее и слабость – любовь к выпечке.

Усилия привели к тому, что сейчас звезда "Орла и Решки" может без стеснения показать накачанную фигуру в купальнике.