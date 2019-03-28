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Горький шоколад – это плюс: ведущая "Орла и Решки" поделилась секретами питания

Lite » Красота 28.03.2019 - 10:31
Горький шоколад – это плюс: ведущая "Орла и Решки" поделилась секретами питания
Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровская позволяет себе и "вредности"

Алина Астровская на данный момент весит 60 кг (при росте 1,75). Телеведущая подчеркивает, что ее вес не меняется уже три года. И это при том, что в 25 лет звезда морского сезона проекта "Орел и Решка" весила больше 80 кг! Ранее девушка призналась, что всего за год она смогла сбросить больше 22 кг. Это была работа над собой в комплексе: и правильное питание, и физические нагрузки, и правильные жизненные установки. Но что касается питания, то Астровская, к примеру, отказалась от употребление мяса. И именно тогда, когда она перестала употреблять мясо, вес не меняется. Об этом сообщает издание myglamwish.com.

№1 Полезные продукты! Вредности – по эмоциональному рвению

Ведущая "Орла и Решки" действительно любит полезные и правильные продукты.

"Реально люблю брокколи и гречку!" – отмечает Алина. Телеведущая ест авокадо, также в ее тарелке -  много зелени! 

И все же "раз в год" она может не сдержаться и купить пачку чипсов. Но Астровская объясняет, что это "скорее по эмоциональному рвению".

№2 Полезные белки и много воды

Из белковой пищи Алина Астровская ест: гречку, фасоль, орехи, грибы, морепродукты, рыбу (но уже реже).

"Также надо пить много воды! Питьевой режим очень влияет на кожу!" – подчеркивает ведущая.

Алина Астровская

Спортивная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

№3 Разгрузочные дни

Звезда "Орла и Решки" обязательно делает так называемые "разгрузочные дни", во время которых обязательно легко завтракает, а затем пьет весь день воду с лимоном. По словам ведущей, "разгрузка" – это хорошая практика для души и тела.

"Временные ограничения продуктов только усиливают вкус или отбивают желание употреблять, так как без них самочувствие лучше! Но тут надо без насилия над собой, это важно! Никаких резких сдвигов в питании! Кожа, волосы, ногти, настроение, ваша энергия зависят от того "топлива", что вы даете в виде еды, мыслей, вашего окружения! Все взаимосвязано! Иногда нужно сделать разгрузочный день от инстаграма", — отмечает Астровская.

№4 Отношение к мучному и сладостям

"Мучное ем часто… прям очень! Это моя слабость! Но я делаю перерывы! И стараюсь покупать полезный хлеб. Сладкое не так люблю, но горький шоколад по утрам — это плюс!" – говорит Алина Астровская.

Горький шоколад – это плюс: ведущая &quot;Орла и Решки&quot; поделилась секретами питания

№5 Кофе только с растительным молоком

Кофе Астровская любит, но не терпит зависимости, поэтому делает перерывы, когда не пьет ароматный напиток.

Кофе старается пить без молока. Но если и с ним, то только с овсяным, миндальным или кокосовым – главное, чтобы не животного происхождения. Также очень любит эспрессо с фиником!

"Почитайте о молочке, есть разные мнения на это счет, мое самочувствие лучше без молочных продуктов", - признается звезда "Орла и Решки".

Напомним, до этого Астровская откровенно призналась, как едва не потеряла жизнь.

Также телеведущая рассказала, как найти нормального мужчину.

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