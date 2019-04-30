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Ось це пластика! Зірка "Орла і Решки" захопила пікантними танцями (відое)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2019 - 20:31
Ось це пластика! Зірка "Орла і Решки" захопила пікантними танцями (відое)
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровська ритмічно танцює під музику

Ведуча морського сезону проекту "Орел и Решка" Аліна Астровська досить часто любить демонструвати шанувальникам свою розкішну спортивну фігуру. Телеведуча на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз час від часу публікує відео тренувань. А також ділиться різними лайфхаками. Справа в тому, що буквально кілька років тому Астровська важила на 22 кг більше! Так, що в 25 років її вага складала більше 80 кг. І всього за рік вона змогла позбавитися від зайвого. Секрет – правильне харчування і тренування.

Сьогодні 29-річна телеведуча зазначає, що після схуднення вона почала почувати себе набагато більш гармонійно, відкрито і розкуто.

Так, на своїй instagram-сторінці Астровська опублікувала кілька привабливих відео, на яких танцює під повільну музику. Відповідні відео були опубліковані в twitter-акаунті MyGlamWish.

На відео зірка "Орла и Решки" в рваних джинсах і білому топі ритмічно рухається під пісню Collard "Warrior Cry".

Дивлячись на ці відео, дійсно складно уявити, що колись телеведучу називали "жиробасиною". А подруги активно радили їй скинути вагу. Через що у Астровської виникло чимало комплексів. Вона постійно намагалася скинути вагу, але вона стояла на місці. Аліна навіть вдавалася до допомоги таблеток.

Пізніше Астровська поділилася ключовими правилами свого харчування. Приміром, вона намагається пити багато води, не зловживає кавою і солодким, їсть корисні білки: бобові, горіхи, морепродукти. Також влаштовує собі розвантажувальні дні. При цьому телеведуча зізнається, що є у неї і слабкість – любов до випічки.

Зусилля привели до того, що зараз зірка "Орла и Решки" може без сорому показати накачану фігуру в купальнику.

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