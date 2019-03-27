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"Говорили, что я – жирабасина": звезда "Орла и Решки" рассказала о похудении на 22 кг

Lite » Красота 27.03.2019 - 19:29
"Говорили, что я – жирабасина": звезда "Орла и Решки" рассказала о похудении на 22 кг
Алина Астровская

Ведущая "Орла и Решки" призналась, как из-за лишнего веса приобрела комплексы

Ведущая шоу "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская выглядит буквально идеально. 29-летняя телеведущая при росте 1.75 весит 60 кг. При этом Астровская очень часто публикует в соцсетях фото, на которых позирует в открытых купальниках мини-платьях, шортах, всячески демонстрируя очень спортивную фигуру. Но ведущая призналась, что в 25 лет она весила больше 80 кг! Окружающие навязали ей комплексы, а подруги даже называли "жирабасиной". Об этом сообщает издание myglamwish.com.

Отмечается, что ведущая "Орла и Решки" смогла сбросить 22 кг всего за год тренировок и правильного питания. Более того, Астровская перестала употреблять мясо, после чего ее вес уже три года не меняется и держится в пределах 60 кг.

"Все было в комплексе: и питание, и спорт, и в голове много мусора убрала!.. Это слова-паразиты, негативные установки, стереотипы, комплексы.  Так же, как мы убираем дома, надо делать "генеральную" в голове. Перестала терпеть и лгать себе!" - говорит ведущая.

"Мне подружки стали говорить, что я "жирабасина" и надо бы скинуть! Мне навязали комплексы, я стала всеми способами худеть, даже таблетками! Но вес предательски стоял. Из неудобств было только то, что я уставала быстрее, чем сейчас и не влезала в одежду, еще и отекала!"

Алина Астровская

Спортивная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Алина Астровская начала активно заниматься спортом. Она полюбила бег, а также увлеклась йогой и статикой.

"Мне  нравится менять физическую активность…  Танцы, пилатес, бокс… Поэтому когда приезжаю домой, хожу в зал и на бокс! Йога и просто бег в парке – желательно", - рассказывает телеведущая.

Также звезда "Орла и Решки" старается максимально правильно питаться и даже называет себя в этом плане "занудой", так как очень любит полезные продукты.

"Реально люблю брокколи и гречку! Ем много авокадо и зелени! Но это не значит, что раз в год я не могу купить чипсы)) О дааа, еще как могу, но это скорее вредность по эмоциональному рвению! Мне жаль в свой организм такое пихать!… Из белков ем гречку, фасоль, орехи, грибы, морепродукты, рыбу еще ем но уже редко… Также надо пить много воды! Питьевой режим очень влияет на кожу!", - советует Астровская.

&quot;Говорили, что я – жирабасина&quot;: звезда &quot;Орла и Решки&quot; рассказала о похудении на 22 кг

При этом интересно, что Алина не отказывает себе в кофе, но делает перерывы с употреблением этого напитка. Кроме того, ведущая не пьет молоко животного происхождения

"Кофе — это любовь! Но я не признаю зависимости и даже от кофе делаю передышки, месяц не пью. Также стараюсь не пить в перелетах! Молоко в кофе — овсяное, миндальное, кокосовое или просто black)) Эспрессо с фиником — вообще кайф. Эспрессо пью без молока! А если кофе с молоком, то да — выбираю не животного происхождения! Почитайте о молочке, есть разные мнения на это счет, мое самочувствие лучше без молочных продуктов".

Напомним, до этого Астровская откровенно призналась, как едва не потеряла жизнь.

Также телеведущая рассказала, как найти нормального мужчину.

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