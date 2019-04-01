Красотка-морячка: звезда "Орла и Решки" показала накачанную фигуру в купальнике

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Лучи заходящего солнца подчеркивают роскошный загар Астровской

Алина Астровская время от времени мотивирует своих фанатов на занятия спортом и правильное питание, особенно когда публикует фото в купальниках. Ведь при росте 1,75 ведущая программы "Орел и Решка" весит 60 кг и выглядит буквально сногсшибательно. Что еще раз продемонстрировала на своих новых фото.

Так, Астровская позирует на яхта в лучах заката, который подчеркивает эффектный загар Алины. На телеведущей – закрытый купальник розового цвета и кокетливо завязанная на талии белоснежная рубашка.

При этом телеведущая сообщила, что отсняв несколько выпусков нового морского сезона "Орла и Решки", съемочная группа вернулась домой. Поэтому у Астровской есть много домашних задач – ее "программа максимум".

К примеру, Алина в шутку отметила, что ей пора "из Маугли с поломанными ногтями и выгоревшими волосами в Астровскую обыкновенную".

А также: сходить в спортзал ("почему он закрыт ночью? Ничего не успеваю"); пройти тест на знание английского и назначить первое занятие; косметолог; встретиться с друзьями.

Стройная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники Астровской не прошли мимо столь откровенных и ярких снимков, оставив свои восторженные отзывы:

"Не просто стройная и красивая, а необычная, нестандартная, не похожая на многих шаблонных девчонок) У тебя другое мировоззрение, другое восприятие мира"

"Посмотрев на фото, захотелось что-то на отдых. Фото огонь"

"Вдохновляете и цепляете с первого взгляда и слова!"

"Красота! Плыть в закат, что может быть прекраснее"

"Какие красивые и теплые фото! Так и хочется поскорее в купальник и по морям"

"Прекрасная Алина. Так держать!"

"Ух, красивая!"

"Как ведущая, вы очень мне нравитесь, вы молодчина!!!"

"Красоточка-морячка"

"Вы очень классная! Каждый раз любуюсь"

"Классная. Восхищаюсь)"

"Какая чудесная фотка"

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" показала сногсшибательную растяжку.

Также Астровская поделилась секретами питания.