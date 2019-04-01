ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Красотка-морячка: звезда "Орла и Решки" показала накачанную фигуру в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 21:31
Красотка-морячка: звезда "Орла и Решки" показала накачанную фигуру в купальнике
Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Лучи заходящего солнца подчеркивают роскошный загар Астровской

Алина Астровская время от времени мотивирует своих фанатов на занятия спортом и правильное питание, особенно когда публикует фото в купальниках. Ведь при росте 1,75 ведущая программы "Орел и Решка" весит 60 кг и выглядит буквально сногсшибательно. Что еще раз продемонстрировала на своих новых фото.

Так, Астровская позирует на яхта в лучах заката, который подчеркивает эффектный загар Алины. На телеведущей – закрытый купальник розового цвета и кокетливо завязанная на талии белоснежная рубашка.

При этом телеведущая сообщила, что отсняв несколько выпусков нового морского сезона "Орла и Решки", съемочная группа вернулась домой. Поэтому у Астровской есть много домашних задач – ее "программа максимум".

К примеру, Алина в шутку отметила, что ей пора "из Маугли с поломанными ногтями и выгоревшими волосами в Астровскую обыкновенную".

А также: сходить в спортзал ("почему он закрыт ночью? Ничего не успеваю"); пройти тест на знание английского и назначить первое занятие; косметолог; встретиться с друзьями.

Алина Астровская

Красотка-морячка: звезда &quot;Орла и Решки&quot; показала накачанную фигуру в купальнике

Стройная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники Астровской не прошли мимо столь откровенных и ярких снимков, оставив свои восторженные отзывы:

  • "Не просто стройная и красивая, а необычная, нестандартная, не похожая на многих шаблонных девчонок) У тебя другое мировоззрение, другое восприятие мира"
  • "Посмотрев на фото, захотелось что-то на отдых. Фото огонь"
  • "Вдохновляете и цепляете с первого взгляда и слова!"
  • "Красота! Плыть в закат, что может быть прекраснее"
  • "Какие красивые и теплые фото! Так и хочется поскорее в купальник и по морям"
  • "Прекрасная Алина. Так держать!"
  • "Ух, красивая!"
  • "Как ведущая, вы очень мне нравитесь, вы молодчина!!!"
  • "Красоточка-морячка"
  • "Вы очень классная! Каждый раз любуюсь"
  • "Классная. Восхищаюсь)"
  • "Какая чудесная фотка"

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" показала сногсшибательную растяжку.

Также Астровская поделилась секретами питания.

В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике Не выглядеть, как вареный картофель: Маша Ефросинина поделилась секретами свежести (видео)
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Орел и РешкаведущаяАлина Астровская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь