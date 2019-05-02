Вот это нравы: Наталью Водянову раскритиковали в сети за неоднозначный пост

Наталья Водянова успевает не только строить успешную карьеру – модель до сих пор принимает участие в показах и снимается для глянцевых журналов. Она также активно занимаеся благотворительностью и много времени посвящает детям. На своей странице в Instagram она регулярно делится многочисленными снимками со всей семьей: с их дней рождения, с мероприятий и просто совместных прогулок и путешествий. Так, недавно они отправились в поездку вместе с 80-летней бабушкой Водяновой.

А новый пост Наталья посвятила одному из младших сыновей – Максиму, которому сегодня, 2 мая, исполняется 5 лет. Водянова опубликовала в своем аккаунте пару снимков. На одном она целует именинника, а на втором он сидит за праздничным столом с шарами и угощениями. Также заметна еще одна деталь – ребенок сидит напротив картины с обнаженными мужчиной и женщиной.

Наталья Водянова с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

"Этому маленькому заросшему бобу сегодня пять лет. Максим Максимус. Он полон всего: как талантов, так и проблем. Очень горжусь тем, что он стал более зрелым и спокойным, позволяя сиять своим дарам и позволяя папе спать немного больше ночью @antoinearnault. Добро пожаловать во взрослые 5, Максим!", – написала красавица с присущим ей чувством юмора.

К слову, одета Наталья тоже как всегда стильно: красный свитер в белый горох (трендовый принт этого сезона), сверху красный жилет и белая сумочка из новой коллекции Burberry. А маленький юбиляр одет в спортивные вещи и куртку.

Поклонники стали тут же бурно комментировать фото, поздравляя Наталью и ее сына: "С днем рождения, Максим! Здоровья, счастья и исполнения всех заветных желаний", "Малышу здоровья", "Какой крутой стол", "Поздравляем сынишку! Всех благ, будьте здоровы", "Милота! С днем рождения"…

Дети Водяновой на прогулке (фото: instagram.com/natasupernova)

Но больше было возмущенных фраз:

"Ну и картина на стене! Куда он смотрит?",

"Наталья, я вами восхищаюсь как личностью и мамой. Но мне непонятно, почему на стене такой постер с оголенным мужчиной и женщиной? Зачем это?",

"Вот это нравы в Европе",

"Все очень скромно, но картинка на стене никак не вписывается в антураж детского дня рождения",

"Прелестная картинка для столовой…",

"Что за картинка перед ребенком??"…

Что ж, возможно, таким образом Наталья хотела подчеркнуть, что сын уже стал достаточно взрослым. А может, картина как предмет искусства не вызывает у семьи супермодели никаких ненужных ассоциаций. Но читать негативные комментарии ей явно придется целый день.

К слову, это первый малыш в семье Арно-Водянова. А второй сын знаменитой пары – Роман – родился в день рождения самого Антуана – 4 июня.

Напомним, до этого Наталья Водянова отправилась с детьми и бабушкой на юг Франции.

Также ранее Наталья Водянова показала редкие кадры с детьми.