Семейная идиллия: Наталья Водянова показала редкие кадры с детьми

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель также выразила скорбь в связи со смертью Клод Лаланн

Наталья Водянова и семейные фото показала, и выразиа слова соболезнования... Так, на днях не стало второй половинки знаменитого французского дуэта Les Lalanne (супруги Ксавье Франсуа и Клод Лаланн творили вместе), который создавал уникальные скульптуры и арт-объекты, в том числе и для модных брендов. Клод скончалась на 93-м году жизни, пережив мужа на 11 лет. Это печальное событие всколыхнуло мир искусства.



Не обошла его стороной и знаменитая модель и филантроп Наталья Водянова. Она запостила целую серию снимков, демонстрирующих разнообразные работы мастера. Главные модели снимков – восхищенные дети супермодели: Лукас, Нева, Виктор, Роман и Максим, которые играют на площадках и держат в руках утонченные творения Лаланн. Есть на фото и сама Клод, которая была близким другом семьи.



Клод Лаланн с сыном Водяновой (фото: instagram.com/natasupernova)

"Вас будет очень не хватать, Клод. За все общие воспоминания, которые у нас есть (особенно в волшебном саду Ури), за ваше причудливое искусство и за вашу безусловную любовь, за теплую мудрость и бесценный опыт созерцания посреди отстраненного холода окружающей нас технократической реальности. Спасибо #ClaudeLalanne", – написала трогательный пост Водянова.

Дети Натальи Водяновой со скульптурами Клод Лаланн (фото: instagram.com/natasupernova)

Многочисленные поклонники супермодели присоединились к ее скорби и выразили свои слова сочувствия.

"Она была великим дизайнером и художником. Должно быть, это был прекрасный опыт для вас и детей – быть так близко к ней. Фотографии так прекрасны. Сожалею о вашей потере", "Великий художник, который нашел свое истинное призвание в жизни! Искусство – такая неотъемлемая часть жизни, делающая жизнь бесконечной лучше!.. R.I.P !", "Столько красоты, так жаль, когда такие родники творчества завершаются…".

Дети Натальи Водяновой со скульптурами Клод Лаланн (фото: instagram.com/natasupernova)

Также многие не смогли сдержать восхищений детьми и в целом семьей Натальи. "Идеал настоящей дружной и любящей семьи", "Дети космические! Доброта, тепло, душевность, искренность, проходит прямо через фото и чувствуется! Молодец, Мама! Счастье есть!", "Замечательные детки"…



К слову, на днях Наталья также посвятила пост семье – супермодель показала их с Виктором прогулку в цветущем парке.