ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семейные выходные: Наталья Водянова отправилась с детьми и бабушкой на юг Франции

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2019 - 15:41
Семейные выходные: Наталья Водянова отправилась с детьми и бабушкой на юг Франции
Наталья Водянова
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя супермодель устроила близким очередную поездку

Наталья Водянова после затяжного молчания в социальных сетях наконец вернулась с радостной новостью – она отправилась в заслуженный мини-отпуск. Причем с собой она взяла не только детей: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву, 11-летнего Виктора, 4-летнего Максима и 2-летнего Романа, но также и бабушку – 90-летнюю Ларису Гавриловну.

Первое фото, которое опубликовала супермодель в своем микроблоге, было посвящено именно ей. "Так рада, что моя бабушка видит это прекрасное место", – написала она под их общим фото на фоне роскошной природы и домов.

Наталья Водянова с бабушкой

Наталья Водянова с бабушкой 

Для семейной поездки знаменитая красавица выбрала живописное место – коммуну Сен-Поль-де-Ванс, расположенную на Лазурном берегу Франции.

Присоединилась к ним и давняя подруга Натальи – итальянская супермодель Мариякарла Босконо. Всей компанией они совершили прогулку в горы, а также посетили музей современного искусства на Colline des Gardettes. Дети и взрослые с удовольствием рассматривали объекты, играли и, конечно же, сделали множество забавных фото и видео. Все их Водянова поспешила опубликовать в своих многочисленных сториз.

Мариякарла Босконо

Мариякарла Босконо

Модель Мариякарла Босконо - крестная мама Невы 

Растроганные поклонники Натальи высоко оценили ее семейную привязанность и особенно – желание показать красоту планеты пожилой бабушке.

"Как же это мило, я тоже очень-очень хочу свою бабулю свозить куда-нибудь, но она ни в какую", "Бабушка. Как много имеют те, у кого она есть", "Бабуля ваша светится добротой, прекрасная фотка. Здоровья ей и всей вашей семье!", " Наташа, Ваша бабунечка - просто красотулечка! Ваши отношения - великолепный пример детям! Здорово!", "Какое счастье, что бабушка жива и со здоровьем все в порядке, что может поехать в путешествие. И Слава Богу, что у нее такая прекрасная внучка любящая, которая ее балует посещением таких мест и не только!"…

 

Семейная прогулка Натальи Водяновой

К слову, это уже не первый раз, когда Наталья проводит отдых с бабушкой. В декабре Лариса Гавриловна долго гостила у семейства Арно-Водянова. И Наталья провела ей экскурсию по всему Парижу. А вот мама супермодели, проживающая в Нижнем Новгороде, фигурирует на ее странице крайне редко. 

Напомним, ранее Наталья Водянова показала редкие кадры с детьми

В красном топе и джинсах: вечно молодая Синди Кроуфорд блистает в Майами В маминых сапогах: 5-летняя дочь Ким Кардашьян обещает стать иконой стиля
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины модельНаталья Водянова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь