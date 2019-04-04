Инопланетная красота: Водянова заинтриговала поклонников загадочным фото

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель не использует и грамма косметики

37-летняя супермодель и мать 5-х детей недавно вернулась в Париж. И после многочисленных катарских светских выходов и встреч с удовольствием окунулась в процедуры по восстановлению и отдых. Так, вчера она поделилась солнечным снимком, в подписи к которому рассказала, что помогает ей бороться с джетлагом.

А сегодня запостила фото крупным планом без какой-либо косметики на лице, где отлично видно ее главные "козыри": сияющая кожа, "фирменные" широкие брови, чувственные губы и голубые глаза. "Ната на Земле. Я пришла с миром", – добавила знаменитая красавица загадочную подпись и хэштег #workingmode (рабочий режим). Что ж, супермодель за всю ее карьеру не раз называли инопланетянкой за ее необычную внешность. А наушники AirPods, которые видно в ушах модели, только добавили образу яркости.

Естественная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники, которые никогда не жалеют сил на комплименты для Натальи, и в этот раз не стали молчать: "Наташа вне времени! Так приятно всегда на вас смотреть... на любую!", "Удачи Вам и здоровья! Красавица", "Прекрасная", "Наташа, Вы такая прелесть!!! Такая красивая! И такая сильная!!! Вы меня вдохновляете, и я становлюсь добрее и мягче, и в это же самое время еще сильней!!", "Говорят, что глаза – зеркало души! Наташенька! Твоя душа – чистый родник!", "Вот она – естественная природная красота! Обожаю тебя", "Какая же вы красивая", "Наталья, ты ангел на земле", "Мира и добра", "Нежная зефирка", "Спасибо, что ты есть! Наша гордость"...

К слову, вдохновляет она не только многочисленных подписчиков. Возлюбленный Натальи – французский миллионер Антуан Арно, который не сильно активен в сети, тем не менее, периодически выкладывает фото Водяновой с трогательными подписями. "Спустя 8 лет ты продолжаешь удивлять и вдохновлять меня... Все эти усилия и бесчисленные месяцы работы и стресса стоили того!!! Поздравляю мою любовь с новым невероятным Балом любви... На этот раз в Катаре!..", – написал он несколько дней назад после успешного проведения благотворительного Love Ball Натальи.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/antoinearnault)

Напомним, ранее Наталья Водянова поделилась рецептом выхода из джетлага.