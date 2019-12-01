Это было невероятно: счастливая Настя Каменских стала "Певицей года"

В субботу, 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве отгремело главное музыкальное событие года - премия "M1 Music Awards. Пять". Мероприятие посетили сливки украинского шоу-бизнеса - многие из них также вышли в тот вечер на сцену, а организаторы отметили наградами достижения исполнителей в 10 номинациях. Настя Каменских, которая на днях показала страстный поцелуй с Потапом на публике, была отмечена сразу в двух номинациях.

Певица второй год подряд признана "Певицей года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards. Кроме того, она также получила статуэтку в номинации "Червона рута" совместно с радиостанцией "Русское радио Украина".

Настя произвела настоящий фурор своим появлением на красной дорожке - артистка позировала в облегающем черном платье с пикантным вырезом на бедре - где, к слову, не просматривалось нижнее белье. Звезда дополнила свой соблазнительный лук интересной деталью – половину ее лица скрывала маска пантеры.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/potapinastya23)

А сопровождали ее танцоры в образах леопарда и питона, на головах которых красовались неоновые знаки с надписью NK.

На своей странице в Instagram счастливая певица поделилась ярким фото со статуэткой - при этом на снимке Настя запечатлена уже в атласном платье изумрудного цвета. Прямо с церемонии награждения артистка отправилась на прямой эфир Х-Фактора, где является одним из звездных тренеров.

В подписи исполнительница поделилась своими эмоциями.

"@m1ukraine це було щось неймовірне! Дві нагороди та другий рік поспіль «Співачка року»! Я безмежно вдячна своїй великій #NKfamily, мої команді #NICE2CU та кожному слухачеві, адже це наша спільна перемога. Ми разом отримали цю нагороду тут, ми разом підкорили Латинську Америку та радіочарти не лише в Україні, а у США, Канаді та Мексиці. І в нас ще багато попереду. Це було драйвово і неймовірно!" - написала артистка.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Конечно же, в комментариях Настю засыпали поздравлениями с победой.

Настя ты реально большая Умничка) ты это все заслужыла)))

Поздравляю! Ты большая умничка!

Вітаю ви краща, наступна хай буде завітна Греммі

Поздравляю с наградой!!!Настенька Вы большая умничка!!!успехов Вам!спасибо что Вы с Украиной!!!

Поздравляю Вас с насградой Вы ее достойны

Поздравляю!!! Вы настоящая dream team! @realpotap

Какая вы невероятная, желаю вам больших творческих успехов. Радуйте нас и дальше чудесными песнями

Шикарная!

Вітаю! Настя - ти неперевершена, надзвичайно талановита і просто Красуня!!!

Нереально крута. Ці нагороди заслужені

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

К слову, Каменских открыла церемонию награждения M1 Music Awards грандиозным и зрелищным перформансом своего хита Elefante и сменила за выступление несколько образов.

Напомним, что Настя Каменских назвала милое домашнее прозвище Потапа и поблагодарила его за поддержку и содействие.