Це було неймовірно: щаслива Настя Каменських стала "Співачкою року"

У суботу, 30 листопада у Палаці Спорту в Києві відгриміла головна музична подія року - премія "M1 Music Awards. П'ять". Захід відвідали вершки українського шоу-бізнесу - багато з них також вийшли в той вечір на сцену, а організатори відзначили нагородами досягнення виконавців у 10 номінаціях. Настя Каменських, яка днями показала пристрасний поцілунок з Потапом на публіці, була відзначена відразу в двох номінаціях.

Співачка другий рік поспіль визнана "Співачкою року" за версією музичної премії M1 Music Awards. Крім того, вона також отримала статуетку в номінації "Червона рута" спільно з радіостанцією "Русское радио Україна".

Настя справила справжній фурор своєю появою на червоній доріжці - артистка позувала у відвертій чорній сукні з пікантним вирізом на стегні - де, до речі, не проглядалася нижня білизна. Зірка доповнила свій спокусливий лук цікавою деталлю – половину її обличчя приховувала маска пантери.

Відео: Настя Каменських instagram.com/potapinastya23)

А супроводжували її танцюристи в образах леопарда і пітона, на головах яких красувалися неонові знаки з написом NK.

На своїй сторінці в Instagram щаслива співачка поділилася яскравим фото зі статуеткою - при цьому на знімку Настя відображена вже в атласній сукні смарагдового кольору. Прямо з церемонії нагородження артистка вирушила на прямий ефір Х-Фактора, де є одним із зіркових тренерів.

У підпису співачка поділилася своїми емоціями.

"@m1ukraine це було щось неймовірне! Дві нагороди та другий рік поспіль «Співачка року»! Я безмежно!!! вдячна своїй великій #NKfamily, мої команді #NICE2CU та кожному слухачеві, адже це наша спільна перемога. Ми разом отримали цю нагороду тут, ми разом підкорили Латинську Америку та радіочарти не лише в Україні, а у США, Канади та Мексиці. І в нас ще багато попереду. Це було драйвово і неймовірно!" - написала артистка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, в коментарях Настю засипали привітаннями з перемогою.

Настя ти реально велика Розумниця) ти це все заслужыла)))

Вітаю! Ти велика молодчинка!

Вітаю ві краща, наступна хай буде завітна Греммі

Вітаю з нагородою!!!Настуся Ви велика розумниця!!!успіхів Вам!дякуємо що Ви з Україною!!!

Вітаю Вас з насградой Ви її гідні

Вітаю!!! Ви справжня dream team! @realpotap

Яка ви неймовірна, бажаю вам великих творчих успіхів Радуйте нас і далі чудовими піснями

Шикарна!

Вітаю! Настя - ти неперевершена, надзвичайно талановита і просто Красуня!!!

Нереально крута. Ці нагороди заслужені

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Каменських відкрила церемонію нагородження M1 Music Awards грандіозним і видовищним перформансом свого хіта Elefante і змінила за виступ кілька образів.

Нагадаємо, що Настя Каменських назвала миле домашнє прізвисько Потапа і подякувала йому за підтримку і сприяння.