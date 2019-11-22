Каменских рассекретила милое прозвище Потапа и поделилась огромной радостью

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась своими значимыми достижениями

Настя Каменских и Потап, кажется, неразлучны. Когда певица захотела строить сольную карьеру, продюсер помогал ей советами и напутствиями, сопровождал во время деловых поездок за границу и радовался ее достижениям, как своим. Недавно пара вернулась из Мексики – влюбленные успели и отдохнуть, и плодотворно поработать, покоряя радиостанции с новым хитом-миллионником от NK – "ELEFANTE". Настя решила поделиться впечатлениями и рассказать о достижениях за границей в эфире радиостанции "Хит-ФМ".

Звезда назвала топ-3 самых значимых событий, которые произошли во время поездки в Мехико.

"Первое – вышла моя песня и заполонила радиостанции. Сейчас она вышла на второе место на радиостанциях по всем Штатам и Канаде. Это глобал-маркет! Второе – все радиостанции и теле-эфиры, на которых я была. И третье, самое главное, - мы всей командой NK team поняли, увидели и почувствовали запах нашего латиноамериканского "Грэмми", - похвасталась звезда.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Настя и Потап уже успели несколько раз отпраздновать миллионные просмотры клипа на песню "ELEFANTE" на Youtube, а сейчас эта отметка достигла 10 млн. Певица рассказала, что рэпер является автором трека и поведала о поддержке любимого мужчины в творческих начинаниях.

"Для меня это меджик. Алексей – автор этой песни. Для него покорять мир своим творением – это очень круто. Он меня очень поддерживает. Несмотря на то, что у него своя компания, свои заботы. Он как мой мужчина поверил в мою идею!" - рассказывает Настя.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистка призналась, как ласково обращается к любимому мужу. "Я его называю "мой мальчик". Но он очень-очень высокий, поэтому еще медвежонок", - со смущенной улыбкой призналась певица.

Ранее Настя Каменских покорила соблазнительным образом в кожаной юбке – наряд подчеркнул волнительные изгибы певицы.