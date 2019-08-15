"Это наше лето": загорелая Катя Осадчая умилила сеть семейными фото из Турции

Семья старается насладиться этим летом по полной
Конец лета уже не за горами, однако пока что известная телеведущая Катя Осадчая продолжает ловить солнце и тепло на турецком морском курорте в компании своих любимых мужчин - мужа Юрия Горбунова и двухлетнего сыночка Ивана. Звездное семейство наслаждается отдыхом еще с 1 августа, при этом ведущая программы “Світське життя” с удовольствием делится с поклонниками красочными снимками и видео.
Так, на своей Instagram-страничке Катя поделилась несколькими трогательными семейными снимками. К слову, и ведущая и ее мужчины уже могут похвастаться впечатляющим шоколадным загаром! Лицо маленького Вани супруги до сих пор предпочитают не показывать и на всех кадрах малыш запечатлен со спины.
На первом фото Катя и Юрий идут по дорожке, а между ними шагает Иван, которого счастливые родители держат за руки. Ведущая одета в белый летний сарафан и соломенную шляпу, Горбунов и сыночек также облачены в белую одежду.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)
На еще одном кадре Осадчая сняла любимого мужа, который стоит в море к ней спиной и держит на руках сыночка, показывая малышу на что-то вдалеке.
Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)
Также она показала красочный семейный снимок возле их отеля - при этом Юрий с сыном одеты в одинаковые рубашки, что смотрится невероятно мило. Оба звездных супруга в соломенных шляпах и очках и от них так и веет счастьем и семейным уютом.
"Той час коли ще можу постити фото Івана ) ще якісь кілька років і скаже, щоб повидаляла, а поки, це наше літо 2019, веселе, тепле І коли 24/7 разом", - поделилась счастливая Осадчая.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)
Подписчики ведущей поспешили оставить растроганные отзывы, при этом многие выражают непонимание, почему она до сих пор не показывает лицо сына.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции. “Синий и зеленый - любимый цвет! А какие ваши любимые цвета? Определим в комментариях любимый цвет”, - подписала яркий снимок ведущая.
Ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура.
Также Катя Осадчая покрасовалась на фоне живописных турецких видов и показала воздушный образ в прозрачном сарафане и шляпе.