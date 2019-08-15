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"Это наше лето": загорелая Катя Осадчая умилила сеть семейными фото из Турции

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Семья старается насладиться этим летом по полной

Конец лета уже не за горами, однако пока что известная телеведущая Катя Осадчая продолжает ловить солнце и тепло на турецком морском курорте в компании своих любимых мужчин - мужа Юрия Горбунова и двухлетнего сыночка Ивана. Звездное семейство наслаждается отдыхом еще с 1 августа, при этом ведущая программы “Світське життя” с удовольствием делится с поклонниками красочными снимками и видео.

Так, на своей Instagram-страничке Катя поделилась несколькими трогательными семейными снимками. К слову, и ведущая и ее мужчины уже могут похвастаться впечатляющим шоколадным загаром! Лицо маленького Вани супруги до сих пор предпочитают не показывать и на всех кадрах малыш запечатлен со спины.

На первом фото Катя и Юрий идут по дорожке, а между ними шагает Иван, которого счастливые родители держат за руки. Ведущая одета в белый летний сарафан и соломенную шляпу, Горбунов и сыночек также облачены в белую одежду.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

На еще одном кадре Осадчая сняла любимого мужа, который стоит в море к ней спиной и держит на руках сыночка, показывая малышу на что-то вдалеке.

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Также она показала красочный семейный снимок возле их отеля - при этом Юрий с сыном одеты в одинаковые рубашки, что смотрится невероятно мило. Оба звездных супруга в соломенных шляпах и очках и от них так и веет счастьем и семейным уютом.

"Той час коли ще можу постити фото Івана ) ще якісь кілька років і скаже, щоб повидаляла, а поки, це наше літо 2019, веселе, тепле І коли 24/7 разом", - поделилась счастливая Осадчая.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей поспешили оставить растроганные отзывы, при этом многие выражают непонимание, почему она до сих пор не показывает лицо сына.

  • Найкращі
  • Ваша родина справді дуже гарна
  • Гарного відпочинку:) цікаво, тільки мені це літо здалося коротким???
  • Как же круто, когда солнце, лето и все вместе. Классная семейка
  • Нв обложке журнала было фото ребенка,зачем его прятать? или вообще не выставляйте
  • Какая прелесть, очень милые !)
  • Шото горбунов трохи подхудел
  • Ви дуже класні!!!
  • Дуже круте гарне сімейне фото!
  • Я обожнюю вашу родину! Ви неймовірно щирі, добрі та красиві люди

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции. “Синий и зеленый - любимый цвет! А какие ваши любимые цвета? Определим в комментариях любимый цвет”, - подписала яркий снимок ведущая.

Ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура.

Также Катя Осадчая покрасовалась на фоне живописных турецких видов и показала воздушный образ в прозрачном сарафане и шляпе.

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