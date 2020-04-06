Как это круто: счастливая Екатерина Кухар поделилась впечатляющим экзотическим фото

Прима-балерина делится воспоминаниями из отпуска
Екатерина Кухар вынужденно прервала свой романтический отпуск в Таиланде с мужем Александром Стояновым из-за объявления о закрытии украинских границ в связи с карантином из-за коронавируса. Пара срочно примчалась в родную Украину и ушла на самоизоляцию. Екатерина часто призывает поклонников в своих постах отнестись к непростой ситуации с максимальной серьезностью и во время эпидемии придерживаться всех правил безопасности. А сама она делится яркими воспоминаниями из отпуска на экзотическом курорте. Например, прима-балерина показала необычное фото, на котором…. моет слона!
Судья Танцев со звездами подняла свое легкое платье-сарафан в полоску и зашла по колено в воду, засветив попутно стройные ножки. В руках она держит щетку и зеленый ковшик. Екатерина счастливо улыбается и позирует рядом с огромным слоном.
"Вы должны думать о своем прошлом, только если оно может пробудить хорошие и только хорошие воспоминания", - поделилась она вдохновляющей цитатой писательницы Джейн Остин.
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонники балерины оценили красочный экзотический снимок и предположили, что подобные яркие моменты остаются в памяти на всю жизнь.
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Ранее Екатерина Кухар поделилась важным советом для укрепления отношений в паре.