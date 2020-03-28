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Какие фривольности! Екатерина Кухар с мужем устроили "грязные танцы" в спальне

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2020 - 12:02
Какие фривольности! Екатерина Кухар с мужем устроили "грязные танцы" в спальне
Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина с мужем показали свою любимую танцевальную сцену из фильма

Знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов находятся на карантине только вдвоем, без детей. Все дело в том, что новости о закрытии границ застали их в Таиланде, где они проводили такой долгожданный медовый месяц. Паре пришлось срочно менять билеты и возвращаться в Украину, где по всем рекомендациям они самоизолировались отдельно ото всех. Впрочем, танцоры стараются не унывать и не скучать, а также напоминают поклонникам о важных правилах безопасности и гигиены в этот период.

Кроме того, Екатерина и Александр смотрят много кино - а некоторые сцены даже повторяют сами! На своей странице в Instagram Кухар поделилась жарким видео, на котором они с мужем попытались повторить знаменитую танцевальную сцену из фильма "Грязные танцы" прямо в спальне.

Главным героем в ролике выступает Стоянов - под знаменитый хит из кинокартины Time of my life он в пижамных штанах, майке и темных очках начинает танцевать, повторяя движения Патрика Суэйзи, а жена снимает его на телефон, лежа в кровати. В какой-то момент танец становится все горячее, Александр срывает с себя майку и залазит на кровать, подтягивая к себе Екатерину за ногу, а та заливисто смеется.

Видео: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина также поделилась своим списком интересных фильмов для просмотра на карантине.

"Друзья, а какие у вас любимые танцевальные сцены из фильмов? А я составила для вас список любимых фильмов: драмы, комедии, триллеры, экшн, фентези — всё для вас... и под разное настроение:

«Грязные танцы»
«Заражённые» (пересмотрела снова этот фильм и мурашки по коже от сходства с нашей текущей историей... )
«Джентельмены»
«Унесённые ветром»
«Дьявол носит Prada»
«Мистер и миссис Смит»
«Осень в Нью-Йорке»
«Опасная игра Слоун»
«Віддана»
«Лекарь: ученик Авиценны»
«Телохранитель для киллера»
«Почему он?»
«1+1»
«Аватар»
«Шесть дней, семь ночей»
«Красный воробей»
«Загадочная история Бенджамина Баттона»
«Я люблю Люси» - написала Кухар.

Поклонники пришли в восторг от таких "фривольностей" и оставили много веселых отзывов, призывая Екатерину в следующий раз станцевать так самой.

  • Теперь я видела всё
  • красавчик)))
  • Грязные танцыыыыыы!!!
  • Ви просто ОГОНЬ
  • Катяяяяя. Фривольности 100%
  • Класс!хочу продолжения ! Катя Ваша очередь продолжать.
  • А как же Криминальное чтиво?)
  • Понимаете настроение)))
  • Безумно люблю фильм "Грязные танцы". Отличное видео
  • Катя, у Вас Волшебный муж!
  • Екатерина! Супер! Как вы подняли настроение, любимый фильм и любимый танец! Браво!
  • Красивий вечер вам посвятил муж, умнычка, уважаю таких мужчин
  • Ребята, вы шальные проказники!
  • Как круто когда двое людей создают такую атмосферу
  • У Екатерины явно карантин проходит веселее, чем у среднестатистической пары

Какие фривольности! Екатерина Кухар с мужем устроили &quot;грязные танцы&quot; в спальне

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов предложили топ-4 альтернативных варианта приветствия во время карантина.

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