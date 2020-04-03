Советую всем парам: Екатерина Кухар рассказала о милом утреннем ритуале с мужем

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина напомнила о важности объятий с любимыми людьми

Прима-балерина Екатерина Кухар проводит карантин дома с мужем Александром Стояновым и двумя детьми, с которыми они наконец воссоединились. Первые две недели пара провела в полной самоизоляции, так как они прилетели из Таиланда и опасались заразить детей. К слову, улетать им пришлось в спешке и прервав долгожданный отпуск - ведь как раз стало известно, что многие страны, включая Украину, будут закрывать границы. Так что сейчас они лишь делятся воспоминаниями о том, что успели увидеть и сделать в райском местечке.

Как поведала Екатерина в своем Instagram, им с мужем удалось побывать на купании слонов. Она обещала позже подробнее рассказать об этом, а пока поделилась красочным снимком. На фото балерина запечатлена в легком сарафане и босиком, а по обе стороны от нее - огромные слоны!

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар также рассказала о милом и трогательном утреннем ритуале, который есть у них с любимым, и посоветовала всем парам взять его на вооружение. Таким образом они поднимают себе настроение и сближаются еще больше!

"Я бы хотела поделиться с вами важностью объятий, особенно в период карантина (P.S. обнимаемся только с теми, с кем живем!))) Объятия насыщают нас гормоном счастья! Вы чувствуете, как каждая клеточка тела насыщается тёплом, любовью и появляются бабочки в животе — это то самое чувство....

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И слоны, тоже знают в этом толк! Когда эти великаны хотят проявить свою нежность, они обнимают друг друга хоботами. Хобот слона более чувствителен, чем пальцы человека, в нем около 4000 разных мышц. Они очень тактильные животные и умеют выражать благодарность, а ещё они очень преданные. За каждым слоном закрепляется только один человек, который о нем заботится.

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Наблюдая за картиной обнимашек этих чудных зверей, я вспомнила, что у нас с Сашей есть утренний ритуал. Советую всем парам! Кто первый открывает утром глаза, тот обнимает другого. В объятиях мы меняем три позы перед тем, как встать с постели. Например, если я первая проснулась, я обнимаю Сашу, потом мы переворачиваемся, Саша обнимает меня — вторая, а третья поза, как получится и после мы встаем. Это наш ритуал по выработке гормона счастья — окситоцина. Так мы поднимаем себе настроение...

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Я, как и все мы, уже очень соскучилась за друзьями, за дружескими объятиями, за времяпрепровождением, когда мы веселимся и наслаждаемся компанией друг друга. Но пока мы вынуждены #stayhome, обнимайте своих любимых соседей по комнате и любите! Это сейчас самая ценная валюта, с которой мы пойдём дальше, которую мы с вами заново начнём ценить. И я уверена, что она нам очень поможет в будущем! P.S В Таиланде точно не пропаду, как минимум, купать слонов я уже умею..." - откровенно поделилась танцовщица.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники остались в восхищении от смелости Кати, которая не побоялась так близко позировать со слонами.

Дюймовочка на фоне слонов. 100 баллов из 100 ,за такое фото

Дух захватывает, какие слоны все - таки мощные ... добрые .. и Катя, маленькая куколка

Тебе не страшно было, Катя?

Какая красота прелесть

Маленькая женщина желает познакомиться!..

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов предложили топ-4 альтернативных варианта приветствия во время карантина.