Райская красота: муж Екатерины Кухар заворожил пикантным фото жены в Таиланде

Муж примы-балерины показал чувственный кадр с женой
Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым вынуждена была прервать отпуск в Таиланде и срочно мчаться в Украину, успев до закрытия границ страны в связи с карантином и пандемией коронавируса. Так, прима-балерина и украинский премьер балета летели домой в масках и придерживались всех правил безопасности. Оказавшись в Киеве, пара все еще делится яркими воспоминаниями из отпуска. Александр показал в Instagram чарующее романтичное видео с женой в райском месте, а также поделился эффектным снимком Екатерины.
Александр опубликовал эксклюзивное фото Екатерины в пестром легком платье-халате. Она кокетливо засветила на камеру верх черно купальника-бикини и стройные ножки, приняв балетную позицию. Балерина позирует в дверном проеме, а за ее спиной на заднем фоне можно рассмотреть тропическую зелень и небольшой бассейн.
"Артисты балета держат своих женщин не только в руках, но и в сильных ногах!" - подписал кадр Александр, ноги которого также "успели" попасть в объектив.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Поклонники балетной пары оценили эффектный кадр
Скриншот комментариев
Ранее Александр поделился ярким роликом, который поражает не только буйством красок, но и чувственностью. Он кружит Екатерину в черном бикини на руках прямо в лазурной воде теплого океана, а она, раскинув руки, наслаждается моментом.
Видео: instagram.com/stoianov_aleksandr
Подписчики Стоянова пришли в восторг от зрелищных кадров.
Скриншот комментариев
Ранее Екатерина Кухар напомнила и перечислила важнейшие правила профилактики и безопасности на карантине, способные спасти жизнь.