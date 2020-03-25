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Райская красота: муж Екатерины Кухар заворожил пикантным фото жены в Таиланде

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 10:39
Райская красота: муж Екатерины Кухар заворожил пикантным фото жены в Таиланде
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Муж примы-балерины показал чувственный кадр с женой

Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым вынуждена была прервать отпуск в Таиланде и срочно мчаться в Украину, успев до закрытия границ страны в связи с карантином и пандемией коронавируса. Так, прима-балерина и украинский премьер балета летели домой в масках и придерживались всех правил безопасности. Оказавшись в Киеве, пара все еще делится яркими воспоминаниями из отпуска. Александр показал в Instagram чарующее романтичное видео с женой в райском месте, а также поделился эффектным снимком Екатерины.

Александр опубликовал эксклюзивное фото Екатерины в пестром легком платье-халате. Она кокетливо засветила на камеру верх черно купальника-бикини и стройные ножки, приняв балетную позицию. Балерина позирует в дверном проеме, а за ее спиной на заднем фоне можно рассмотреть тропическую зелень и небольшой бассейн.

"Артисты балета держат своих женщин не только в руках, но и в сильных ногах!" - подписал кадр Александр, ноги которого также "успели" попасть в объектив.

Райская красота: муж Екатерины Кухар заворожил пикантным фото жены в Таиланде

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Поклонники балетной пары оценили эффектный кадр

  • Супер фото
  • Очень мило
  • Самі кращі, молодці
  • Какой красивый подъем
  • Красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Александр поделился ярким роликом, который поражает не только буйством красок, но и чувственностью. Он кружит Екатерину в черном бикини на руках прямо в лазурной воде теплого океана, а она, раскинув руки, наслаждается моментом.

Видео: instagram.com/stoianov_aleksandr

Подписчики Стоянова пришли в восторг от зрелищных кадров.

  • Любовь спасет мир! Вы вдохновляете!
  • Невероятная красота
  • Ой как красиво. Вы супер
  • Милые
  • Красота

Скриншот комментариев

Ранее Екатерина Кухар напомнила и перечислила важнейшие правила профилактики и безопасности на карантине, способные спасти жизнь.

Тайская богиня: Екатерина Кухар взволновала пикантным фото в ванне с лепестками цветов Судорожно меняем билеты: Екатерина Кухар внезапно прервала отпуск в Таиланде
Новости Украины Екатерина Кухар
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