Это кризис: Юрий Горбунов пожаловался на проблемы в воспитании трехлетнего сына

Юрий Горбунов решил выйти в прямой эфир со своими поклонниками и пообщаться на актуальную сегодня тему домашней изоляции на карантине. Украинский телеведущий ответил на вопросы в прямом эфире на instagram-страничке канала “1+1”. Ведущий ответил преимущественно на вопросы о своей профессии и поделился полезными советами. А также рассказал, чем занимается на карантине, что первое хочет сделать, когда карантин закончится. А также рассказал, как они с Катей и сыном Ваней планируют встретить Пасху!

“Мне кажется, что сейчас карантинные лайфхаки у всех одинаковые. Тут самое главное, чтобы не тратить время зря, правильно использовать свой день. Постараться жить в каком-то правильном режиме: вовремя ложиться спать, в одно и то же время просыпаться. Составлять планы на день — заранее, за день-два”, — советует Горбунов.

Также телеведущий рассказал, чем конкретно он занимается на карантине.

“Такого большого количества свободного времени у меня нет, потому что у с Катей есть маленький ребенок. Он, конечно, уже не такой маленький — ему три года. Но тот, у кого есть маленькие дети могут подтвердить: трехлетние дети — это кризис! Кризис трехлетнего возраста”, — улыбается Юрий.

Телеведущий пожаловался, что сейчас его сын переживает период максимальной неопределенности “хочу-не хочу”. Поэтому Осадчей и Горбунову точно есть чем заняться на карантине.

“Мы каждый день сталкиваемся с такими проблемами. Мы даже несколько раз заходили в “ютуб”, искали некоторые ответы на вопросы относительно детской психологии. Есть очень хорошие детские психологи, которые дают ответы на эти вопросы. И мы серьезно обеспокоены, потому что “Я сам, я хочу, я не хочу идти купаться, а потом не хочу вылазить из ванной; хочу идти гулять потом не хочу возвращаться”. К счастью, у нас есть свой двор и мы можем выходит во двор. С соседями не общаемся, потому что это важно, дорогие друзья! Верим точно в то, что именно изоляция и правила, которые нам рекомендуют (мытье рук и т.д.) они сделают свое дело. И мы не окажемся в такой ситуации, как Италия и Испания”, — говорит Горбунов.

“Я заметил, что когда вы уделяете ребенку достаточно внимания, он перестает за вами бегать, беспокоить, держать за руку”.

Кстати, ведущий также отдельно затронул тему Пасхальных праздников, которые вот-вот наступят.

“Давайте не забывать, что мы сейчас живем в определенных условиях. И в принципе эту вербу можно освятить в домашних условиях. У каждого есть дома святая вода, поэтому опрыскивайте — не обязательно идти в церковь”, — призывает Юрий.

Ответил Юрий на вопрос, как же они с Катей Осадчей планируют встретить Пасху-2020.

“Мы точно не пойдем в церковь! Мы точно не будем нарушать карантин. Сейчас в новостях пишут, что паски будут освячивать прямо на хлебокомбинатах. И их можно будет заказать с доставкой. Я бы сделал так. Если так не получится, надеюсь, что Катя испечет паски. А освятить можно дома святой водой. Это сложный разговор, но мне кажется, что не главное, ходишь ты в церковь святить или нет. Главное, что у тебя внутри! Бог все видит, понимает и знает. Нужно верить не в какие-то физические действия, а любить друг друга и все остальное станет на свои места”, — отмечает Юрий.

Что касается занятий во время карантина, то все же не только сыном занят Юрий. Телеведущий похвасталась, что каждый день занимается йогой с тренером онлайн!

“Мне это помогает не прибавлять в весе. Я себя поймал на мысли, что в первые дни карантина маска могла просто треснуть на лице, — смеется Горбунов. — Нужно следить за тем, чтобы не набрать лишний вес… Очень удобно олнайн заниматься йогой. Потому что самому можно заниматься, но себе всегда даешь поблажки. Когда есть тренер, все сразу по-другому. Думаю, что сейчас потеплеет и нужно будет во дворе просто на месте бегать. Или вокруг двора… Но йога заменяет большинство видов спорта. Йога — это жизни. Рекомендую, не пожалеете. Вначале тяжело, но так со всем”, — настоятельно советует Юрий. Кстати, он также отметил, что наконец уговорил Осадчую присоединиться к его тренировкам. А занимается Горбунов йогой уже больше 3 лет!

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А вот что первое сделает Горбунов, когда закончится карантин, — так это примеряет свой костюм!

“Понял, что я ужасно соскучился по своему костюму. Первое, что я сделаю, — надену свой смокинг, белую рубашку, черную бабочку и почувствую себя опять в рабочей форме”, — признается Горбунов.

“Мы начали замечать, что нам не нужно такого количества одежды, обуви. Когда ты дома это все становится неактуальным. Мне кажется, карантин пошел всем на пользу. Мы столько всего переосмыслили. Теперь мы точно понимаем, какое значение имеют врачи… Планета отдыхает! Показывают кадры из Венеции. Там едва ли не впервые чистая вода и плавают дельфины. Представляете, как очищается атмосфера. Такого никогда не было — все самолеты в аэропортах на базе. Мы все должны задуматься над тем, что происходит. Кто мы есть, какая наша миссия. Может, это высокие слова, но это факт”, — говорит телеведущий.