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Вот это голос! MARUV перепела хиты Рианны и Бейонсе (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2019 - 12:16
Вот это голос! MARUV перепела хиты Рианны и Бейонсе (видео)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV перепела на свой манер всемирно известные хиты

MARUV (Анна Корсун) в последнее время практически каждый день теперь показывает поклонникам детали своих постоянных тренировок и репетиций. Украинская певица очень активно готовится к предстоящему столичному концерту, который состоится в начале июня.

И помимо нашумевших видео с "горячими" танцами на пилоне, MARUV также оттачивает свои вокальные данные. Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала серию видео, на которых демонстрирует силу своего тонкого голоса. При этом "для демонстрации" Корсун выбрала два хита – лирические композиции от всемирно известных Рианны и Бейонсе.

Сначала MARUV спела песню Рианны – "We Found Love". А затем хит Бейонсе – "If I Were A Boy". При этом во время исполнения второй песни певица взяла достаточно высокие ноты.

"Прочистила сопла…Соскучилась за поорать немножко", - прокомментировал видео Анна Корсун. Соответствующее видео появилось на twitter-аккаунте MyGlamWish.

Кстати, MARUV неоднократно повторяла, что готовит ряд сюрпризов своим поклонникам, которые придут на концерт в Киеве. Судя по обновлениям на страничке певица, скорее всего, она готовит танец на пилоне. Однако недавно Аня Корсун призналась, что некоторые элементы в постановке ей выполнять сложно и причиной тому – лишний вес. Марув даже отметила, что ей нужно сбросить "пару килограммов". При этом певица показала сложный танцевальный элемент на видео.

Напомним также, что помимо танцев на пилоне, MARUV изучает еще одно новое для себя танцевальное направление, а именно – стиль Vogue. Певица вновь опубликовала парочку видео, на которых танцует на пуантах!

Также ранее певица в полупрозрачном белье показала аппетитные формы. Корсун сделала несколько снимков своего отражения в зеркале в полный рост. 

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