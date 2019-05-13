MARUV на пуантах показала "горячий" танец в стиле Vogue (видео)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица активно готовится к столичному концерту

MARUV (Анна Корсун) продолжает активно готовиться к долгожданному концерту в Киеве. Предварительно, столичное выступление скандальной исполнительнице запланировано на 14 июня. Пока что украинская певица лишь интригует. При этом делает это с помощью танцев.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке MARUV в очередной раз опубликовала достаточно чувственный танец. Однако, уже не на пилоне. Певица учит движения танцевального направления Вог (Vogue). При этом позади нее также видим хореографа – Артемий Лазарев, который обучает Корсун. Кстати, Аня танцует на пуантах.

"Обмен опыто. Я вогую, он спивает", - в шутку подписала короткий ролик MARUV. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

MARUV вновь зажигает Певица изучает хитросплетения танца в стиле Vogue #MARUV #VOGUEdance



video: instagram/maruvofficial pic.twitter.com/m3h2kPcVL1 — MyGlamWish (@glam_wish) May 13, 2019

Отметим, что до этого Анна Корсун буквально засыпала своих поклонников жаркими танцами на пилоне. Певица все интриговала фанов, что готовит для них что-то очень интересное на концерте в Киеве. При этом одно из таких видео исполнительница прокомментировала. И подчеркнула, что после одного такого занятия тошнота на весь день – обеспечена. Поэтому танцовщицы на пилоне – физически очень выносливые.

Не пропустила MARUV и свою постоянную "стильную рубрику". Певица поделилась с фанами новым образом. На Ане – любимый клетчатый оверсайз пиджак. С ним сочетаются укороченные черные брюки с лампасами, черная водолазка и белые кроссовки. Из аксессуаров – черная кожаная панамка и солнцезащитные очки. В целом, очень стильный повседневный образ.

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, до этого певица в полупрозрачном белье показала аппетитные формы. Корсун сделала несколько снимков своего отражения в зеркале в полный рост.

Также ранее MARUV с мужем показала нежность в Эмиратах. Певица вновь отправилась в Дубай с выступлением.