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Ось це голос! MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 12:16
Ось це голос! MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе (відео)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV переспівала на свій манер всесвітньо відомі хіти

MARUV (Анна Корсун) останнім часом практично кожен день тепер показує шанувальникам деталі своїх постійних тренувань і репетицій. Українська співачка дуже активно готується до майбутнього столичного концерту, який відбудеться на початку червня.

І крім гучних відео з "гарячими" танцями на пілоні, MARUV також відточує свої вокальні дані. Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала серію відео, на яких демонструє силу свого тонкого голосу. При цьому "для демонстрації" Корсун вибрала два хіта – ліричні композиції від всесвітньо відомих Ріанни і Бейонсе.

Спочатку MARUV заспівала пісню Ріанни – "We Found Love". А потім хіт Бейонсе – "If I Were A Boy". При цьому під час виконання другої пісні співачка взяла досить високі ноти.

"Прочистила сопла...Скучила за покричати трошки", - прокоментував відео Анна Корсун. Відповідне відео з'явилося на twitter-акаунті MyGlamWish.

До речі, MARUV неодноразово повторювала, що готує низку сюрпризів своїм шанувальникам, які прийдуть на концерт в Києві. Судячи за поновленнями на сторінці співачка, швидше за все, вона готує танець на пілоні. Проте нещодавно Аня Корсун зізналася, що деякі елементи у постановці їй виконувати складно і причиною тому – зайва вага. Марув навіть зазначила, що їй потрібно скинути "кілька кілограмів". При цьому співачка показала складний танцювальний елемент на відео.

Нагадаємо також, що крім танців на пілоні, MARUV вивчає ще один новий для себе танцювальний напрямок, а саме – стиль Vogue. Співачка знову опублікувала пару відео, на яких танцює на пуантах!

Також раніше співачка у напівпрозорій білизні показала апетитні форми. Корсун зробила кілька знімків свого відображення в дзеркалі на повний зріст.

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