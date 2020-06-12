Это бомба: Оля Полякова в крошечном бикини поделилась своим захватывающим открытием

Оля Полякова старается радовать поклонников не только музыкальным творчеством, но и полезными советами и личными секретами . На карантине она начала давать кулинарные мастер-классы, проводить онлайн-тренировки и танцевальные уроки, а также запустила собственное шоу с участием звездных гостей, которые под бокал вина рассказывали певице все свои тайны и играли с ней в "Правду или действие". Теперь Оля решила выступить с новой полезной инициативой. А попутно похвасталась идеальной стройной фигурой в микробикини.

Певица опубликовала фото на яхте, на котором позирует в крошечном купальнике. Она во всей красе демонстрирует осиную талию, плоский животик и длинные ноги. Кадр был сделан два года назад в Одессе.

В подписи к соблазнительному фото Оля инициировала полезный флешмоб и предложила поклонником написать свои любимые, а может и малоизвестные для широкой общественности места Украины, которые успели их впечатлить и запомниться. Так, можно открыть родную страну по-новому и посмотреть захватывающие дух локации.

Оля Полякова продемонстрировала идеальные формы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии "Одесса бандитская", "Одесса еврейская", "Одесса контрабандистская". Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась, с другой стороны", - призналась звезда.

К слову, в сториз артистка опубликовала фото в соблазнительном мини платье, которое сидело на ней словно вторая кожа, подчеркнув волнующие изгибы тела.

Оля Полякова позировала в гримерке в платье-мини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что ранее Оля Полякова умилила детским фото и рассказала о своем первом "парикмахерском" опыте.