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Куколка: Оля Полякова умилила эксклюзивным детским фото с оригинальной стрижкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.06.2020 - 21:56
Куколка: Оля Полякова умилила эксклюзивным детским фото с оригинальной стрижкой
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка в детстве сама себе сделала прическу

Оля Полякова редко показывает архивные снимки, зато фотоотчетами с концертов и повседневными кадрами делится охотно. Певица решила сделать исключение во Всемирный день детей и опубликовать эксклюзивный кадр, на котором она еще совсем малышка.

Так, будущая Королева ночи запечатлена с мячом в руках. Она мило улыбается прямо в камеру, а на щеках у нее видны очаровательные ямочки. На голове у Оли – белый бант, причем у девочки короткая стрижка с забавной неровной челкой. В подписи певица пояснила, почему ее прическа выглядит именно так.

“Ну шо выросло, то выросло. С днем защиты детей! Челку стригла сама", - подписала певица детский снимок.

Куколка: Оля Полякова умилила эксклюзивным детским фото с оригинальной стрижкой

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вообще не изменилась!" - констатировал шоумен и комик Гарик Бирча.

Другие же подписчики Суперблондинки позволили себе с ним не согласиться.

  • Олечка вообще не похожа, если честно. Извини, если обидела
  • Мне кажется, все в детстве себя стригли
  • Сонечко! А виросла сонячна жіночка!
  • Няшечка
  • Класс
  • Красавица!
  • Выросло прекрасное
  • Куколка
  • Ой, какая девочка. Ямочки как у меня

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова решилась на личное признание. Она заявила, что перестала себе нравиться за время длительного карантина, а также призвала женщин довериться профессионалам и посещать косметолога. Так, она показала видео из салона красоты и продемонстрировала, какие процедуры ей делают.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Оля Полякова
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