Куколка: Оля Полякова умилила эксклюзивным детским фото с оригинальной стрижкой

Співачка в детстве сама себе сделала прическу
Оля Полякова редко показывает архивные снимки, зато фотоотчетами с концертов и повседневными кадрами делится охотно. Певица решила сделать исключение во Всемирный день детей и опубликовать эксклюзивный кадр, на котором она еще совсем малышка.
Так, будущая Королева ночи запечатлена с мячом в руках. Она мило улыбается прямо в камеру, а на щеках у нее видны очаровательные ямочки. На голове у Оли – белый бант, причем у девочки короткая стрижка с забавной неровной челкой. В подписи певица пояснила, почему ее прическа выглядит именно так.
“Ну шо выросло, то выросло. С днем защиты детей! Челку стригла сама", - подписала певица детский снимок.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Вообще не изменилась!" - констатировал шоумен и комик Гарик Бирча.
Другие же подписчики Суперблондинки позволили себе с ним не согласиться.
Скриншот комментариев
Ранее Оля Полякова решилась на личное признание. Она заявила, что перестала себе нравиться за время длительного карантина, а также призвала женщин довериться профессионалам и посещать косметолога. Так, она показала видео из салона красоты и продемонстрировала, какие процедуры ей делают.
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Автор: Lite