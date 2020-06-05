Супер парочка: дочь Оли Поляковой впервые засветила бойфренда

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

15-летняя Маша рассекретила своего любимого парня

Дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова, еще в начале карантина интриговала поклонников намеками на то, что у нее появился новый парень. Ее звездная мама подтвердила – у девушки действительно есть возлюбленный, но к ее увлечениям она пока всерьез не относиться. Ведь понимает, что это пока лишь юношеская влюбленность. Зато вот Маша, как все подростки, уже начала бунтовать и даже сбежала с любимым из загородного дома кататься на квадрациклах, а также начала курить и даже поругалась с певицей. Так, дочь Оли решила показать, как же выглядит ее новый избранник и впервые опубликовала фото с ним.

На снимке плохо видно лица парочки, ведь их скрывают респираторы. Маша и ее бойфренд прижимаются друг к другу и держаться за руки, делая селфи. Примечательно, что молодой человек выше дочери звезды, он худощавый и носит удлиненную стрижку. На фото девушка решила не отмечать парня.

"Моя любовь", – на английском коротко и емко подписала она кадр.

Маша Полякова с парнем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На Машу тут же обрушился шквал вопросов – ее стали расспрашивать о новом возлюбленном и даже пытаться его вычислить, а также попросили показать фото без масок.

Вы очень хорошо выглядите

Интересненько взглянуть на него, заинтриговала

Красиві. Давайте фото без масок

Дуже гарні

Какие милые

Красиві

Хорошенькие

Вы супер парочка

Вы очень милые.А как его зовут? Маша ты очень классная и смешная, ты вообще-то. Супер

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова призналась, что била свою старшую дочь Машу и пояснила, за что.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite