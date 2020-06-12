Це бомба: Оля Полякова в крихітному бікіні поділилася своїм захоплюючим відкриття

Оля Полякова намагається радувати шанувальників не тільки музичною творчістю, але і корисними порадами та особистими секретами . На карантині вона почала давати кулінарні майстер-класи, проводити онлайн-тренування і танцювальні уроки, а також запустила власне шоу за участю зіркових гостей, які під келих вина розповдали співачці всі свої таємниці і грали з нею в "Правду або дію". Тепер Оля вирішила виступити з новою корисною ініціативою. А попутно похвалилася ідеальною стрункою фігурою в мікробікіні.

Співачка опублікувала фото на яхті, на якому позує в крихітному купальнику. Вона у всій красі демонструє осину талію, плоский животик і довгі ноги. Кадр був зроблений два роки тому в Одесі.

У підписі до спокусливого фото Оля ініціювала корисний флешмоб і запропонувала шанувальником написати свої улюблені, а може і маловідомі для широкого загалу місця України, які встигли вразити і запам'ятатися. Так, можна відкрити рідну країну по-новому і переглянути захоплюючі дух локації.

Оля Полякова продемонструвала ідеальні форми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Скільки раз я була в Одесі з концертами і ніколи не бачила це місто таким, яким впізнала його пару років тому. Я встигла покататися на кареті, подивитися історичні місця, відвідати розкішні екскурсії "Одеса бандитська", "Одеса єврейська", "Одеса контрабандистська". Це якась бомба. Встигла навіть покататися на яхті і зрозуміла, що виявляється в Одесі можна купатися в абсолютно чистому, лазурному, теплому морі. У цьому прекрасному місті абсолютно неймовірні ресторани та готелі. Морська кухня стала просто чудовою: риба у вогні, рапани, мідії, ікра щуки, камбала, бички, ставрида, риба-голка... Що говорити, якщо я вперше побачила одеський Оперний театр. Коротше, Одеса для мене відкрилася, з іншого боку", - зізналася зірка.

До речі, в сторіз артистка опублікувала фото в спокусливому міні платті, яке сіло на неї немов друга шкіра, підкресливши хвилюючі вигини тіла.

Оля Полякова позувала в гримерці у сукні-міні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова зворушила дитячим фото і розповіла про свій перший "перукарський" досвід.