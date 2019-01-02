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"Цими руками качає груди": Слава Камінська похвалилася спортивним чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 21:50
"Цими руками качає груди": Слава Камінська похвалилася спортивним чоловіком
Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка показала, як її чоловік активно займається спортом на відкритому повітрі

Українська співачка і учасниця відомого гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала свого спортивного чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського, який стійко займається фізичними вправами на відкритому повітрі. Відповідні кадри вона розмістила в "історіях" Instagram.

Мужній красень у світлому спортивному костюмі підходить до турніка і починає віджиматися на руках. Варто відзначити, що спортивний снаяряд знаходиться прямо на відкритій терасі квартири.

&quot;Цими руками качає груди&quot;: Слава Камінська похвалилася спортивним чоловіком

Фото: Едгар Камінський (instagram.com/babaslavka)

"Едгар Анатолійович, приступайте до станку. Коли хірург не на роботі, він качає руки, якими потім качає груди", - прокоментувала артистка на камеру дії чоловіка.

&quot;Цими руками качає груди&quot;: Слава Камінська похвалилася спортивним чоловіком

Фото: Едгар Камінський (instagram.com/babaslavka)

Також вона поставила Едгара у приклад кумам, адже, незважаючи на свята, він  підтримує спортивну форму.

"Улюбленим кумам на замітку. А ви, мабуть, олів'є їсте", - жартома зазначила Слава по той бік камери.

&quot;Цими руками качає груди&quot;: Слава Камінська похвалилася спортивним чоловіком

Фото: Едгар Камінський (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з дуету «НеАнгели» покрасувалася в прозорій сукні, "засвітивши" вишукану білизну. Знімки в пікантному вбранні вона зробила під час примірки в шоу-румі своєї подруги, українського дизайнера Ельвіри Гасановой.

Раніше солістка гурту «НеАнгели» розповіла, за що полюбила грудень. Вона зворушила шанувальників подробицями свого знайомства з тоді ще майбутнім чоловіком.

До речі, Слава Камінська показала модний зимовий образ. Фанам сподобався не тільки стильна верхній одяг зірки, але і її шикарний величезний балкон, на якому позувала знаменитість.

Відео: РБК-Україна

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