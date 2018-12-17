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Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом

Lite » Стиль и мода 17.12.2018 - 18:51
Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица показала теплую обновку

Известная певица, солистка украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая рассказала, как построить отношения с мужчиной, похвасталась поклонникам своей зимней обновкой. Фото в стильном образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Слава запечатлена в эффектной куртке серого цвета с меховой оторочкой на капюшоне и вдоль молнии. Звезда отметила, что в этой парке очень удобно.

"А как по балкону в мороз ходите вы? я, например, примеряю свою новую парку, очень прям она мне нравится. Тепло, удобно и женственно", - похвасталась Каминская.

 

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Пользователи сети отметили в комментариях, что Слава очень красивая, а также восхитились большим балконом певицы.

"Нам бы такой балкон... ";

"Красивая";

"Прямо не знаешь чему по доброму завидовать)))) крутой куртке или не менее крутому балкону!!!";

"Такая Вы хорошенькая) Лисичка в лисичке";

"Был бы такой балкон... Может и в куртке ходить можно было бы";

"Ой ну красотка же...,глаз не оторвать";

"Парка супер. Но меня мучает вопрос, сколько метров балкон?! Выглядит как терраса", - пишут фолловеры.

Слава Каминская похвасталась стильным зимним образом

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, ранее Слава Каминская трогательно поздравила с днем рождения своего сына Леона. Мальчику 12 декабря исполнилось четыре года.

Отметим, что Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом. Она отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой. 

Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

Видео: РБК-Украина

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