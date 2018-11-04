"Еще сутки": Полякова поделилась новыми откровенными фото с отдыха

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Поклонники вспомнили рекламу популярной сладости

Популярная украинская певица Оля Полякова показала подписчикам новые откровенные фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Доброе утро! Еще сутки и возвращаемся к реальности", - сказала она.

Обратим внимание, что на опубликованном фото Полякову можно заметить в откровенном купальнике. Это стало причиной эмоциональных комментариев со стороны поклонников исполнительницы.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Оля, почему трусы еще на месте?" – сказал пользователь Ильсур Галимов.

"Неужели Полякова в купальнике фотографируется. А то она всегда без него", - уточнила юзер Виктория Мороз.

"Реклама баунти?", - поинтересовался пользователь Михаил Топтизка.

"Ананасовый кокошник", - сказал пользователь Олег Кравченко.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Кстати. известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно блистательно выступила на шоу "Королева ночи", продолжает публиковать отчеты из своего путешествия на Мальдивы.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала фото с отдыха на Мальдивах.

А также мы рассказывали о том, что Оля Полякова жестко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию откровенных снимков.

Видео: РБК-Украина