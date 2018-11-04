"Ще доба": Полякова поділилася новими відвертими фото з відпочинку

Шанувальники згадали рекламу популярної солодощі
Популярна українська співачка Оля Полякова показала підписникам нові відверті фото з відпочинку на Мальдівах. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.
"Доброго ранку! Ще добу і повертаємось до реальності", - сказала вона.
Звернемо увагу, що на опублікованому фото Полякову можна помітити у відвертому купальнику. Це стало причиною емоційних коментарів з боку шанувальників виконавиці.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"Оля, чому труси ще на місці?" – сказав користувач Ільсур Галімов.
"Невже Полякова в купальнику фотографується. А то вона завжди без нього", - уточнила юзер Вікторія Мороз.
"Реклама баунті?", - поцікавився користувач Михайло Топтизка.
"Ананасовий кокошник", - сказав користувач Олег Кравченко.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
До речі. відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно блискуче виступила на шоу "Королева ночі", продовжує публікувати звіти з своєї подорожі на Мальдіви.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Олі Полякової показала фото з відпочинку на Мальдівах.
А також ми розповідали про те, що Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам, які розкритикували її за публікацію відвертих знімків.
Відео: РБК-Україна