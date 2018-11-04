"Ще доба": Полякова поділилася новими відвертими фото з відпочинку

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Шанувальники згадали рекламу популярної солодощі

Популярна українська співачка Оля Полякова показала підписникам нові відверті фото з відпочинку на Мальдівах. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Доброго ранку! Ще добу і повертаємось до реальності", - сказала вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото Полякову можна помітити у відвертому купальнику. Це стало причиною емоційних коментарів з боку шанувальників виконавиці.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Оля, чому труси ще на місці?" – сказав користувач Ільсур Галімов.

"Невже Полякова в купальнику фотографується. А то вона завжди без нього", - уточнила юзер Вікторія Мороз.

"Реклама баунті?", - поцікавився користувач Михайло Топтизка.

"Ананасовий кокошник", - сказав користувач Олег Кравченко.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

До речі. відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно блискуче виступила на шоу "Королева ночі", продовжує публікувати звіти з своєї подорожі на Мальдіви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Олі Полякової показала фото з відпочинку на Мальдівах.

А також ми розповідали про те, що Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам, які розкритикували її за публікацію відвертих знімків.

Відео: РБК-Україна