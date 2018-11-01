"Я все еще без трусов": Полякова вызвала восторг у поклонников новым видео

Певица показала, как плавает в воде
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно блистательно выступила на шоу "Королева ночи", продолжает публиковать отчеты из своего путешествия на Мальдивы. Новое "обнаженное" видео Полякова разместила на своей странице в Instagram.
На видео Оля Полякова плавает в воде в обнаженном виде и предупреждает поклонников, что скоро выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на все вопросы. В подтверждение отсутствия одежды, певица говорит фразу, что она "все еще без трусов".
В подписи к видео Полякова попросила фанатов задавать ей любые вопросы.
Поклонники спросили певицу о ее личной жизни, а также о том, как она воспитывает двух дочерей. Также фанатов интересовало, какая книга произвела впечатление на Полякову и как добиться такой красивой фигуры, как у нее.
Кроме того, многих поклонников интересовало, где находится такой прекрасный пляж, на котором можно отдыхать в обнаженном виде и почему артистка постоянно публикует обнаженные фото и видео.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала фото с отдыха на Мальдивах.
А также мы рассказывали о том, что Оля Полякова жестко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию откровенных снимков.
Видео: РБК-Украина