"Я все еще без трусов": Полякова вызвала восторг у поклонников новым видео

Фото: Оля Полякова (facebook.com/polyakovamusic)

Певица показала, как плавает в воде

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно блистательно выступила на шоу "Королева ночи", продолжает публиковать отчеты из своего путешествия на Мальдивы. Новое "обнаженное" видео Полякова разместила на своей странице в Instagram.

На видео Оля Полякова плавает в воде в обнаженном виде и предупреждает поклонников, что скоро выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на все вопросы. В подтверждение отсутствия одежды, певица говорит фразу, что она "все еще без трусов".

В подписи к видео Полякова попросила фанатов задавать ей любые вопросы.

Поклонники спросили певицу о ее личной жизни, а также о том, как она воспитывает двух дочерей. Также фанатов интересовало, какая книга произвела впечатление на Полякову и как добиться такой красивой фигуры, как у нее.

Кроме того, многих поклонников интересовало, где находится такой прекрасный пляж, на котором можно отдыхать в обнаженном виде и почему артистка постоянно публикует обнаженные фото и видео.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала фото с отдыха на Мальдивах.

А также мы рассказывали о том, что Оля Полякова жестко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию откровенных снимков.

Видео: РБК-Украина