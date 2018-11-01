"Моя любовь": дочь Оли Поляковой показала фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Мария Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

13-летняя Маша отлично проводит время на берегу океана

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая полностью обнажилась на пляже, сейчас вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. Старшая дочь артистки поделилась фотографиями с берега океана в своем Instagram.

На фото 13-летняя Маша предстиала в купальнике в горох и шляпе.

"Мальдивы лучшее место на земле", - подписала кадр девочка.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Также она опубликовала несколько забавных и милых снимков со своей младшей сестрой, семилетней Алисой.

Девочки позировали в океане, обнимаясь и весело смеясь. Маша назвала сестренку "Любимка" и "Моя любовь".

Фото: Маша Полякова с сестрой Алисой (instagram.com/mashapolyakova)

Поклонникам очень понравились фото Маши. В комментариях они отметили, что сестрички очень красивые.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 26 октября популярная украинская певица Оля Полякова собрала полный зал поклонников в киевском Дворце спорта. Посмотреть на грандиозное шоу "Королева ночи" собралось почти 10 тысяч человек. Во время концерта артистка поразила публику невероятно яркими и эффектными нарядами, которые регулярно меняла.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова сделала громкое заявление о президентстве.

Видео: РБК-Украина