ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Еще себя покажет: дочь Поляковой в коротких шортах пожаловалась на изнанку работы моделью

Автор: Lite

Маша опубликовала фото с непростого дефиле

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша Полякова всерьез нацелена связать свою жизнь с творческой профессией, правда, какое именно направление она выберет, девушка еще не определилась. Она занимается в творческой студии вокалом, осваивает азы моделинга и уже пробует свои силы на подиуме, а также участвует в фотосессиях. Девушка опубликовала снимок, сделанный во время одного из последних показов в необычной локации и пожаловалась на сложности профессии манекенщицы, которые успела испытать на себе.

15-летняя юная модель дефилирует по воде. На ней – футболка с "ангельским" принтом и трендовые шорты-бермуды. Длинные локоны заплетены в аккуратную косу, украшенную цветами. Хоть лицо у девушки невозмутимое, но ее ощущения были далеки от спокойствия, о чем дочь певицы рассказала поклонникам.

"Это был незабываемый показ, сказать, что было холодно - ничего не сказать", - подписала фото с дефиле в воде Маша.

Самые читаемые новости

Маша Полякова опубликовала модельное фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики Маши посочувствовали ей и призвали беречь себя, а также в который раз сравнили девушку со знаменитой мамой.

  • Ну точно модель
  • Красотка
  • Машка еще себя покажет. Вообще классно, что детки у Оли не испорченные
  • Самая красивая
  • Пушка
  • Неотразимая
  • Какая красивая девочка. Модель просто
  • Оля в молодости
  • Такая же красивая, как Оля, нереальные
  • Крутышка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Полякова похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Маша Полякова