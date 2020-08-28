Еще себя покажет: дочь Поляковой в коротких шортах пожаловалась на изнанку работы моделью

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша Полякова всерьез нацелена связать свою жизнь с творческой профессией, правда, какое именно направление она выберет, девушка еще не определилась. Она занимается в творческой студии вокалом, осваивает азы моделинга и уже пробует свои силы на подиуме, а также участвует в фотосессиях. Девушка опубликовала снимок, сделанный во время одного из последних показов в необычной локации и пожаловалась на сложности профессии манекенщицы, которые успела испытать на себе.

15-летняя юная модель дефилирует по воде. На ней – футболка с "ангельским" принтом и трендовые шорты-бермуды. Длинные локоны заплетены в аккуратную косу, украшенную цветами. Хоть лицо у девушки невозмутимое, но ее ощущения были далеки от спокойствия, о чем дочь певицы рассказала поклонникам.

"Это был незабываемый показ, сказать, что было холодно - ничего не сказать", - подписала фото с дефиле в воде Маша.

Маша Полякова опубликовала модельное фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики Маши посочувствовали ей и призвали беречь себя, а также в который раз сравнили девушку со знаменитой мамой.

Ну точно модель

Красотка

Машка еще себя покажет. Вообще классно, что детки у Оли не испорченные

Самая красивая

Пушка

Неотразимая

Какая красивая девочка. Модель просто

Оля в молодости

Такая же красивая, как Оля, нереальные

Крутышка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Полякова похвасталась стройной фигурой в купальнике.