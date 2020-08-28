Ще себе покаже: дочка Полякової в шортах поскаржилася на зворотню сторону роботи моделлю

Маша опублікувала фото з непростого дефіле
Старша дочка Олі Полякової, Маша Полякова всерйоз націлена пов'язати своє життя з творчою професією, правда, який саме напрям вона вибере, дівчина ще не визначилася. Вона займається у творчій студії вокалом, освоює ази моделінгу і вже пробує свої сили на подіумі, а також бере участь у фотосесіях. Дівчина опублікувала знімок, зроблений під час одного з останніх показів в незвичайній локації і поскаржилася на складності професії манекенниці, які встигла випробувати на собі.
15-річна юна модель дефілює по воді. На ній – футболка з "ангельським" принтом і трендові шорти-бермуди. Довгі локони заплетене в акуратну косу, прикрашену квітами. Хоч обличчя у дівчини незворушне, але її відчуття були далекі від спокою, про що дочка співачки розповіла шанувальникам.
"Це був незабутній показ, сказати, що було холодно - нічого не сказати", - підписала фото з дефіле у воді Маша.
Маша Полякова опублікувала модельне фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Підписники Маші їй поспівчували і закликали берегти себе, а також в який раз порівняли дівчину зі знаменитою мамою.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова похвалилася стрункою фігурою в купальнику.