ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Юная красотка: 15-летняя дочь Поляковой покорила фигурой в купальнике

Понедельник 20 июля 2020 11:33
Юная красотка: 15-летняя дочь Поляковой покорила фигурой в купальнике
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша поделилась атмосферным летним кадром

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша наступает своей звездной маме на пятки - девушка пробует свои силы в модельном бизнесе и вокале, а также успешно ведет свой блог. Юная красотка с удовольствием делится в сети яркими фото и показывает, как она проводит лето.

Так, Маша опубликовала атмосферный кадр, на котором запечатлена в красном с бежевыми вставками купальнике. Она сидит в плетеном кресле-шезлонге и задумчиво смотрит на камеру, а игра света и тени создает причудливый рисунок на ее теле.

В подписи к публикации девушка поделилась своими мыслями о дружбе.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья, желаю чтобы у вас было много верных друзей", - написала Полякова-младшая.

Первой среди комментаторов оказалась знаменитая мама Марии. Под фото дочери певица отметила, что та "Красивая, как солнце". Фолловеры юной блогерши согласились с артисткой и оставили девушке много комплиментов.

  • Красотка
  • Красуня
  • божееее
  • Вся в мать
  • Афигенная
  • Ооооочень красиво
  • Милая
  • Прекрасно виглядаєш
  • Машенька, много верных,настоящих друзей не бывает. Хорошо, когда есть хоть один такой. А самый верный друг- мама.
  • Дуже гарна
  • Богиня наша, люблю ти прелесть
  • У тебя очень милое выражение лица

Юная красотка: 15-летняя дочь Поляковой покорила фигурой в купальнике

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее старшая дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша показала плоский животик в коротком топе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь