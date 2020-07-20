Юная красотка: 15-летняя дочь Поляковой покорила фигурой в купальнике

Маша поделилась атмосферным летним кадром
Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша наступает своей звездной маме на пятки - девушка пробует свои силы в модельном бизнесе и вокале, а также успешно ведет свой блог. Юная красотка с удовольствием делится в сети яркими фото и показывает, как она проводит лето.
Так, Маша опубликовала атмосферный кадр, на котором запечатлена в красном с бежевыми вставками купальнике. Она сидит в плетеном кресле-шезлонге и задумчиво смотрит на камеру, а игра света и тени создает причудливый рисунок на ее теле.
В подписи к публикации девушка поделилась своими мыслями о дружбе.
Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья, желаю чтобы у вас было много верных друзей", - написала Полякова-младшая.
Первой среди комментаторов оказалась знаменитая мама Марии. Под фото дочери певица отметила, что та "Красивая, как солнце". Фолловеры юной блогерши согласились с артисткой и оставили девушке много комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее старшая дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша показала плоский животик в коротком топе.