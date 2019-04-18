Элегантная Катя Осадчая сверкнула ножками на конкурсе "Миссис Украина 2019"

Популярная телеведущая Катя Осадчая блистает на светских мероприятиях и не стесняется задавать откровенные и порой провокационные вопросы гостям, выпытывая у них сокровенные тайны. Ее образы всегда элегантные и изысканные, а шляпки давно стали узнаваемой "фишкой" и изюминкой экранного образа. Появление на конкурсе "Миссис Украина 2019" не стало исключением. Фото своего изящного look'а теледива поделилась в разделе сториз на своей страничке в Instagram, а также показала в Instagram-аккаунте программы "Светская жизнь".

Катя блистала в черном вечернем платье с оригинально оформленным лифом и пикантным разрезом до бедра, позволяющим оценить ее длинные, стройные ножки. Лиф наряда украшал огромный бант, который также служил в качестве бретели на одно плечо. Образ дополнила оригинальная небольшая шляпка с сеточкой и перьями. В роли аксессуаров – изысканный набор, состоящий и сережек с крупным черным камнем и кольца.

"Конкурс краси Місіс Україна 2019! Вітаємо з перемогою Аліну Поплавську! Так-так, вам не почулося. Невістка Михайла Поплавського готується до Місіс Світу!" - говорится в подписи к фото.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадчая и Алина Поплавская с мужем (фото: instagram.com/svitsketv)

Также Катя показала кадры с гостями мероприятия – певцом Полиграфом ШарикOFFым ( он же Сергей Пархоменко), украинской легендой Ниной Матвиенко, шоуменом Дядей Жорой (Вадим Мичковский) и его женой, а также победительницей конкурса и обладательницей титула "Миссис Украина 2019" Алиной Поплавской в компании супруга.

Фото: instagram.com/svitsketv; instagram.com/kosadcha

Также в сториз Катя показала еще один эффектный образ. Она запечатлена в белом удлиненном пиджаке с золотым поясом, голубой блузке и красных брюках. Образ дополнили висящие серьги в голубого оттенка.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая предстала в элегантном total white образе, в котором снялась для журнала, правда, какое именно издание украсит фотосессия с телеведущей, она не рассказала.

Ранее Катя Осадчая высказала свое мнение об ужасном пожаре в Нотр-Дам де Пари, новость о котором всколыхнула весь мир.