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С корабля на бал: Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии

Lite » Мода 12.04.2019 - 09:42
С корабля на бал: Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая покорила эффектным образом на вечеринке L‘OFFICIEL

Катя Осадчая успевает буквально все. Не успела украинская телеведущая провести  в Киеве "Вечер премьер", как улетела в Вену. Здесь, в столице Австрии, состоялась помпезная вечеринка по случаю запуска в этой стране популярного глянца L‘OFFICIEL. И Осадчая была приглашена в роли звездной гостьи!

Для торжественного события Катя Осадчая выбрала элегантное вечернее платье по щиколотку насыщенного синего цвета, усыпанное блестящими пайетками. Платье от украинского бренда KATRINE K. эффектно дополняет атласный шлейф. Образ Осадчей довершают туфли-лодочки на всокой шпильке в тон платью. Еще одна изюминка образа – шляпка от любимого бренда Ruslan Baginskiy.

Так что телеведущая в прямом смысле блистала на вечеринке! Конечно же, телеведущая поспешила сделать несколько ярких фото.

Стильная Катя Осадчая

Осадчая Катя

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Yesterday night. Прийняття на честь запуску першого числа модного глянцю #lofficielaustria", - подписала фото Осадчая.

Примечательно, что с Осадчей в Вену также отправилась команда ее передачи Світське життя. Так что поклонники программы смогут ждать выпуск из вечеринки L‘OFFICIEL.

На instagram-страничке программы также есть пару фото. На снимке отмечена Елена Ющенко – основатель фонда "Мамино Сердце", а также организатор праздников и PR менеджер.

С корабля на бал: Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии

С корабля на бал: Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии

Катя Осачдая в Вене (фото: instagram.com/svitsketv)

Также на своей страничке Катя показала больше подробностей своего пребывания в Вене. К примеру, телеведущая отметила, что в столице Австрии уже полным ходом весна, переходящая в лето. Цветет сирень и все зазеленело.

Катя Осадчая в Австрии

С корабля на бал: Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая в стильных очках показала весенний портрет без фильтров.

Также Юрий Горбунов растрогал признаниями об Осадчей и сыне, назвав их смыслом своей жизни! 

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